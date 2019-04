L'ALT Numérique Desjardins poursuivra sa mission de développement d'entreprises innovantes





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 230 000 $ à l'organisme de Matane

MATANE, QC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'ALT Numérique Desjardins (L'ALT) est un organisme favorisant la croissance et l'évolution d'un écosystème innovant et inclusif dans la MRC de La Matanie. Pour continuer sur sa lancée, il bénéficie d'une contribution non remboursable de 230 125 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'organisme pourra bonifier son offre d'accompagnement.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à L'ALT de faciliter l'accès à des ressources professionnelles, d'acquérir de l'équipement informatique et de procéder aux améliorations locatives nécessaires à l'aménagement des espaces de travail pour les entreprises incubées.

Constitué en mai 2017, L'ALT est un organisme à but non lucratif dédié à l'incubation d'entreprises oeuvrant dans le secteur des nouvelles technologies et de l'imagerie numérique. Sa mission est de contribuer à l'émergence d'entreprises du secteur numérique en offrant un lieu adéquat, adapté et stimulant afin de faire évoluer des projets d'entreprises novatrices, dès leur démarrage, et d'en assurer la croissance.

Les collectivités doivent miser sur l'innovation pour se diversifier de manière stratégique et développer des avantages compétitifs régionaux durables. En ce sens, l'appui à la transition et à la diversification des collectivités est une priorité du gouvernement du Canada.

Citations

« En appuyant L'ALT, le gouvernement du Canada réitère son engagement à soutenir la création d'entreprises qui innovent, créent de la valeur et consolident un secteur porteur pour la MRC de La Matanie, notamment celui du numérique. Je suis fier de voir que cet organisme pourra continuer à prendre racine, à se développer et à contribuer à la santé de l'économie de notre région. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans la création d'emplois pour faire croître l'économie et la prospérité des Canadiens. C'est pourquoi nous appuyons L'ALT, dont la priorité est de favoriser la création de nouvelles entreprises innovantes. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Grâce à L'ALT Numérique Desjardins, des entreprises ont déjà vu le jour et d'autres sont à venir. Je suis fier que cet incubateur puisse contribuer au développement et au rayonnement du créneau numérique dans la MRC de La Matanie. Ce secteur est fort prometteur et permettra d'accroître et de dynamiser l'entrepreneuriat dans la région. »

Benoit Levesque Beaulieu, président, L'ALT Numérique Desjardins

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

