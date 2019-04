Près de 500 000 dollars pour appuyer la croissance de trois entreprises de Drummondville





Le gouvernement du Canada soutient la réalisation des projets de Kombu, Matritech et Lemire Précision

DRUMMONDVILLE, QC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Trois entreprises de Drummondville, Kombu, Matritech et Lemire Précision pourront mieux poursuivre leur croissance en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 475 000 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à ces aides financières, la nouvelle entreprise Kombu inc. pourra assurer son développement par l'acquisition et l'installation d'équipement automatisé de production et Matritech inc. pourra soutenir sa croissance et améliorer sa productivité avec l'aide d'un nouvel équipement innovant. Quant à la contribution versée à Lemire Précision inc., elle permettra à l'entreprise exportatrice de soutenir sa croissance par l'acquisition d'équipements numériques.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations. L'aide du gouvernement du Canada permettra aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de plus de 2 millions de dollars ainsi que la création de 11 nouveaux emplois dans la région de Drummondville.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Nous choisissons de miser sur la capacité d'innovation et la volonté de progrès de ces entreprises qui se démarquent dans un marché en constante évolution. Leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation contribuent à la vitalité économique du Centre-du-Québec. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes et en les soutenant dans la recherche de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements. Nos objectifs consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je me réjouis aussi de savoir que ces trois projets contribueront à la création de 7 emplois de qualité à Drummondville. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Information connexe

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Kombu inc. Contribution remboursable de 200 000 $ sur un investissement total de 910 000 $ Lancée en 2018, Kombu inc. est une nouvelle entreprise agroalimentaire installée au sein de l'incubateur de la Société de développement économique de Drummondville (SDED). Créée par deux jeunes entrepreneurs, l'entreprise se spécialise dans la fabrication de breuvages pétillants à base de kombucha, de fruits et de saveurs d'ici. Le projet vise à assurer la croissance de cette nouvelle entreprise. La contribution de DEC servira à l'acquisition et l'installation d'équipements automatisés de production qui incluent notamment une canneuse et un système de gestion intégré de la production. Le projet permettra de créer six emplois. Matritech inc. (9241-3731 Québec inc.) Contribution remboursable de 150 000 $ sur un investissement total de 715 000 $ Fondée en 1989, Matritech inc. compte 127 employés et se spécialise dans la transformation métallique. Son offre de services inclut la conception de matrices et d'outillage, l'estampage, la découpe laser, le poinçonnage, le pliage et la soudure. L'entreprise d'envergure internationale réalise la majorité de ses ventes auprès de grands donneurs d'ordres des secteurs du transport et des véhicules récréatifs. Le projet vise à assurer la croissance de Matritech par la mise en place d'un équipement innovant et à améliorer sa productivité par l'acquisition d'un équipement numérique. L'aide de DEC servira à l'assemblage de la cellule robotisée d'emballage des plaques à clous, ainsi qu'à acheter et installer une presse-plieuse de dernière génération. Lemire Précision inc. Contribution remboursable de 125 000 $ sur un investissement total de 395 000 $ Fondée en 1981, Lemire Précision inc. se spécialise dans l'usinage de métal en barre pour la fabrication de petites pièces à gros volume pour les besoins de grands donneurs d'ordres. L'entreprise est la plus importante usine de décolletage au Québec et s'insère dans les chaînes de valeur de plusieurs secteurs, dont l'industrie automobile et les produits récréatifs. Le projet vise à soutenir la croissance de cette entreprise exportatrice par l'acquisition d'équipements numériques. La contribution de DEC portera sur le coût d'acquisition de deux centres d'usinages à contrôle numérique de dernière génération. Le projet permettra de créer cinq emplois. En résumé Nombre de projets : 3 Nombre d'emplois créés : 11 Contributions de DEC : 475 000 $ Investissements totaux générés par ces projets : 2 020 000 $

