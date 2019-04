AmorChem conclut une première entente avec l'Université de Sherbrooke





AmorChem est fier d'annoncer un premier investissement à l'Université de Sherbrooke (UdeS). Le fonds de capital de risque a conclu une entente avec l'UdeS et TransferTech Sherbrooke afin d'optimiser des molécules possédant des propriétés antibiotiques, développées par Pr. François Malouin et Pr. Éric Marsault. De plus, grâce à l'accompagnement d'Aligo Innovation, le projet bénéficiera du soutien généreux du Programme de soutien à la valorisation et au transfert? Phase II du Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Le projet reçoit également le soutien du programme MITACS et de Fibrose Kystique Canada.

« Nous sommes très heureux d'ajouter à notre portefeuille une première transaction avec l'UdeS et TransferTech Sherbrooke. L'excellence des travaux accomplis au sein de cette institution et les efforts pour rapprocher les trois groupes nous ont permis d'identifier plusieurs projets porteurs. Ce projet en particulier était à point car nous suivons depuis un certain temps cette équipe de chercheurs aux expertises en chimie et en microbiologie complémentaires. Nous sommes par ailleurs confiants que plusieurs autres projets suivront », dit Inès Holzbaur, cofondatrice et associée directrice chez AmorChem.

« L'entente conclue par TransferTech Sherbrooke avec AmorChem et le financement de ce projet d'envergure permettra à l'équipe de recherche de l'UdeS de travailler sur le développement d'un nouveau composé antibactérien. De nouveaux antibiotiques efficaces sont nécessaires pour maintenir les progrès de la médecine moderne. Nous sommes de ce fait heureux d'avoir contribuer à la valorisation de cette technologie innovante et très prometteuse », commente Michel Lambert, président directeur général de TransferTech Sherbrooke.

Pr. Malouin et Pr. Marsault travaillent depuis un certain temps sur des analogues de la tomatidine, un produit naturel isolé de la tomate possédant des propriétés antibiotiques qui indiquaient que la famille de composés pouvait être utile dans le traitement d'infections affectant les patients atteints de fibrose kystique. L'équipe a depuis réussi à identifier la cible précise sur laquelle agit cette famille de molécules et des résultats préliminaires démontrent que les composés pourraient aussi être utilisés plus généralement dans le traitement d'infections par des bactéries à Gram négatif et Gram positif.

« L'élément déclencheur de la présente collaboration a été la confirmation du potentiel d'optimisation de l'activité bactéricide de la tomatidine et des composés de cette famille contre les organismes à Gram négatif. Il existe une grande demande pour des nouvelles pistes de solution couvrant un large spectre d'infections sévères et nous sommes très encouragés par les résultats obtenus jusqu'à date par cette équipe de chercheurs », dit Maxime Ranger, associé principal chez AmorChem.

« Fibrose kystique Canada se réjouit qu'AmorChem reconnaisse et soutienne, avec un premier financement, les promesses de travaux des Prs. François Malouin et Éric Marsault, a commenté Kelly Grover, présidente et chef de la direction de Fibrose kystique Canada. Cet accord souligne le réel impact mondial de la recherche soutenue par notre organisation et du progrès encourageant des efforts de recherche et de développement dans ce domaine. Fibrose kystique Canada finance le Pr. Malouin depuis 2006, nous sommes donc fiers et enthousiastes de voir que son travail ait atteint un niveau de maturité digne de recevoir un investissement privé. »

A propos d'AmorChem

AmorChem est un leader du capital de risque de démarrage lancé en 2011 et situé à Montréal. En tant qu'expert, le fonds utilise sa profonde compréhension de la science fondamentale pour dévoiler son potentiel thérapeutique, et concentre son savoir-faire en recherche translationnelle dans l'accélération de la découverte et du développement de médicaments couvrant un large spectre de maladies. Le fonds capitalise également sur son expertise en capital de risque de même que sur son expérience entrepreneuriale afin de faire jaillir les premières étincelles de la création d'entreprises, et les façonne en collaboration avec ses partenaires pour qu'elles forment la prochaine génération de compagnies de biotechnologie. Doté d'un capital dépassant les 85M$, AmorChem a financé plus de 25 projets universitaires et démarré plusieurs compagnies de biotechnologie à partir des fruits de cette recherche innovante.

