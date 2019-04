Urban Airship dévoile une nouvelle identité de marque pour accompagner la croissance de ses solutions d'engagement client dans le monde





La société Urban Airship, spécialiste de l'engagement client, annonce aujourd'hui qu'elle répond dorénavant au nom simplifié d'Airship. Leader reconnu sur le marché mondial des notifications push sur mobile, Airship permet également aux entreprises de cibler précisément et de coordonner les interactions client au travers des applications, sites web, SMS, e-mails, Mobile Wallets et autres canaux émergents. Aujourd'hui, les solutions digitales d'engagement client d'Airship sont au coeur des marques les plus innovantes et de leur stratégie de transformation digitale.

Airship permet de créer des expériences client inédites pour des grandes marques du monde entier, notamment AccuWeather, AMC Theatres, American Eagle Outfitters, la BBC et Vodafone Group. Confortés par les derniers prix reçus récompensant sa vision technologique, ces partenariats témoignent de la confiance des grandes entreprises pour l'expertise d'Airship et pour sa plate-forme d'une performance inégalée en termes de rapidité, de scalabilité et de flexibilité.

« De la 5G à l'Internet des objets en passant par les voitures connectées, Vodafone est déterminé à participer à la création d'un monde axé sur le digital. Notre mission commence véritablement avec nos centaines de millions de clients en leur assurant des expériences de qualité grâce à des communications pertinentes et personnalisées sur les canaux digitaux qu'ils préfèrent », commente Tanja Richter, Directrice produits et services technologiques grand public chez Vodafone Group. « Airship a joué un rôle déterminant dans cette orchestration digitale ces deux dernières années, et ils ont tout récemment prouvé leur flexibilité en déployant certaines de nos campagnes RCS via leur API Open Channels. Ces campagnes enrichies ont généré des taux de clics de 40 % et prévoyaient également un repli vers les SMS si le consommateur n'était pas en mesure de recevoir des RCS. »

La société Airship dévoile sa nouvelle identité de marque et lance également un nouveau site web entièrement refondu qui démontre comment des expériences innovantes peuvent stimuler la croissance tout au long du cycle de vie du client, fournissant un modèle éprouvé pour une transformation digitale axée sur le client.

« Nous possédons une expérience très riche, fruit d'une collaboration depuis dix ans avec plusieurs centaines de marques mondiales », explique Brett Caine, PDG d'Airship. « Nous avons accompagné nos clients dans le contexte des tendances émergentes de la consommation, en les connectant aux tout nouveaux canaux digitaux pour les aider à garder une longueur d'avance sur la concurrence. Forts du succès de notre solution d'engagement client reconnue par les grandes entreprises, nous passons maintenant à la vitesse supérieure avec un nouveau nom et une nouvelle identité à l'image de nos performances, de notre expertise et de notre innovation. »

À l'origine de plusieurs exemples de transformation digitale

Airship a diffusé près de 3 000 milliards de messages. Parmi eux, des interactions digitales grâce auxquelles des marques de chaussures par exemple ont bâti des communautés de centaines de millions de clients, ou encore d'autres qui ont permis à des clients d'hôtels d'accéder à leur chambre avec leur téléphone, sans besoin de s'enregistrer à la réception. Par ailleurs, Airship a inauguré certaines des premières expériences de précommande mobile et de paiement mobile tout en veillant au versement des pourboires. Enfin, chaque année, Airship préserve la sérénité de quelques 250 millions de voyageurs en simplifiant leurs déplacements avec des cartes d'embarquement digitales et des informations en temps réel sur les détails de leurs trajets.

Voici quelques-uns des grands noms utilisant la plate-forme d'engagement client d'Airship :

AccuWeather

« Airship complète à la perfection la diffusion de données mobiles d'AccuWeather, dont la rapidité et l'efficacité ont été démontrées, pour contribuer à l'information et à la tranquillité des individus », indique Kurt Fulepp, Chef de produit chez AccuWeather. « AccuWeather est la marque la plus reconnue au monde pour les prévisions météorologiques et à ce titre, la fiabilité, la performance et l'innovation sont primordiales pour nous. AccuWeather a des attentes très élevées et nous avons pu constater qu'Airship est un partenaire qui accorde autant d'importance que nous à l'innovation et à l'intégrité de sa marque. »

AMC Theatres

« De nos jours, les consommateurs ont accès à des écrans où qu'ils soient. C'est donc avant tout pour l'expérience qu'ils vont au cinéma, et l'engagement digital nous aide à leur apporter plus de valeur et plus de confort sur l'ensemble du parcours », commente Kelly Hayse, Directeur du marketing push chez AMC Theatres. « Airship permet à AMC d'accélérer l'accès des clients au cinéma et à leur siège, et l'analyse prédictive de la plate-forme a contribué à l'élaboration de campagnes de messages qui sont des véritables moteurs de croissance pour notre activité. »

American Eagle Outfitters

« Dans cette nouvelle ère de la vente au détail, il est essentiel d'offrir à nos clients American Eagle et Aerie des expériences digitales uniques », explique Kristen D'Arcy, Vice-Présidente marketing et média chez American Eagle Outfitters. « Au cours des cinq dernières années, Urban Airship a été un partenaire clé, car nous nous sommes adaptés aux besoins émergents des clients et avons mis en place de nouveaux canaux d'engagement. Récemment, nous avons ajouté les notifications web Airship, et au cours des trois premiers mois, nous avons augmenté de manière exponentielle notre audience Android adressable, atteignant des taux d'ouverture et de clics similaires à ceux de notre application. »

BBC

« Dans le secteur du média, la rapidité et la pertinence des messages sur mobile envoyés à grande échelle sont capitales pour notre audience et notre marque. Ces messages sont le moyen le plus rapide d'apporter au public les informations qui les intéressent et de renforcer l'engagement en ligne ainsi que l'audience », précise Mark Sheldon, Responsable produit, personnalisation, participation et services de données pour la BBC. « À l'issue d'un appel d'offres, Airship s'est vu attribuer le contrat pour BBC News, BBC Sport et Children's BBC, ce qui nous a permis de faire progresser l'engagement du public et de recevoir des récompenses pour nos messages axés sur le client. »

Airship vient de remporter le prix « Best Mobile Marketing Platform » (meilleure plate-forme de marketing mobile) aux Marketing Technology Awards 2019 présentés par Scott Brinker (chiefmartec.com). Airship a été classé Leader du rapport Magic Quadrant 2018 de Gartner sur les plates-formes de marketing mobile1 et s'est positionné le plus à droite dans le quadrant des Leaders sur l'axe évaluant le caractère exhaustif de la vision. Dans le classement Gartner 2018 des fonctionnalités essentielles pour plates-formes de marketing mobile2, Airship a obtenu les scores produit les plus élevés dans trois cas d'utilisation sur quatre, y compris Création de campagne, Orchestration et Exécution. Dans le quatrième cas d'utilisation (Mesure et Optimisation), la société est arrivée deuxième.

A propos d'Airship

Les équipes marketing et digitales de milliers d'entreprises parmi les plus renommées au monde font confiance à la plate-forme d'engagement client d'Airship pour renforcer les liens avec les clients en fournissant des messages pertinents et conçus pour tous les canaux.

Fondée en 2009 en tant que précurseur dans le domaine des notifications push, Airship permet aux marques de tirer profit des données utilisateurs, des différents canaux d'engagement, ainsi que d'une orchestration basée sur l'intelligence artificielle. Les entreprises bénéficient par conséquent de tous les services nécessaires pour délivrer à la bonne personne et au moment opportun, des notifications push, des e-mails, des SMS, des messages in-app, des billets, cartes et coupons Mobile Wallet et plus encore ; permettant ainsi de renforcer la relation client, d'accélérer l'engagement, de stimuler l'action et d'augmenter la valeur.

