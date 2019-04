Canopy Growth renforce son empreinte européenne et acquiert le producteur espagnol de cannabis sous licence Cafina





SMITHS FALLS, Ontario, et ALICANTE, Espagne, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX : CGC) est heureuse d'annoncer qu'elle a réalisé l'acquisition en espèces du producteur espagnol de cannabis sous licence Cáñamo y Fibras Naturales, S.L. (« Cafina »). Cette acquisition servira de base à Canopy Growth pour étendre son empreinte de production en Europe dans l'une des régions de culture les plus idéales au monde, renforçant son site de production sous permis de 40 000 mètres carrés à Odense, au Danemark, ainsi que ses installations de classe mondiale certifiées à la norme ISO 13485 de Storz et Bickel, à Tütlingen, en Allemagne.

Cafina est l'une des trois sociétés en Espagne autorisées à cultiver, distribuer et exporter du cannabis contenant plus de 0,2 % de tétrahydrocannabinol (THC), à des fins médicinales ou de recherche. La société opère à partir d'une serre de 150 mètres carrés. Elle est également autorisée à cultiver du chanvre. Avec cette acquisition et l'expansion correspondante prévue en Espagne, Canopy Growth améliore son positionnement à long terme pour répondre à la demande à travers l'Europe en cannabis médical et produits au CDB. Canopy Growth est également partenaire d'un deuxième producteur espagnol sous licence qui produit des fleurs de cannabis pour le compte de la Société dans le cadre d'un accord d'approvisionnement déjà existant.

« L'exploitation de plusieurs sites de production en Europe nous permettra d'augmenter nos revenus dans l'UE sans contraintes d'approvisionnement », a commenté Mark Zekulin, président et codirecteur général de Canopy Growth. « Cette acquisition stratégique dans un environnement de production évolutif et peu coûteux diversifie nos capacités de production en Europe, à l'instar de notre approche au Canada, où nous possédons des installations de production dans sept provinces différentes. L'acquisition de Cafina nous permettra d'établir rapidement notre présence en Espagne en utilisant sa licence de culture existante comme rampe de lancement, tout en garantissant que notre empreinte canadienne, la plus grande au monde, pourra continuer à répondre aux besoins médicaux et récréatifs des Canadiens. »

Fondée en 2014, Cafina est basée dans la province d'Alicante en Espagne. Grâce à une équipe dédiée, Cafina a déjà mis en place une petite serre de production de cannabis à des fins de recherche médicale, en plus de se concentrer sur la recherche et le développement liés aux cultures, ainsi que sur la vente de graines de chanvre. Cafina a reçu son permis général et de recherche en novembre 2018 de l'Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS), et avait déjà obtenu un permis pour le chanvre, l'autorisant à cultiver le cannabis sativa (<0,2 % de THC) et à extraire des cannabinoïdes à petite échelle à des fins de recherche. Xavier Delas Martinez, PDG de Cafina, va continuer à gérer le site tandis que Canopy Growth injectera des capitaux afin d'étendre les opérations durant l'année 2019.

Canopy Growth continue de déployer de manière stratégique ses importantes réserves de trésorerie, afin d'acquérir des actifs qui permettront à la Société d'évoluer efficacement et de pénétrer les marchés mondiaux.

À la santé de notre croissance future (sous le soleil de l'Espagne).

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth est une entreprise diversifiée dans le cannabis et le chanvre, leader dans le monde, qui propose des marques distinctes et des variétés de cannabis conservées, notamment sous formes séchées, d'huiles et de capsules à enveloppe molle. Canopy Growth propose des vaporisateurs homologués médicalement par le biais de la filiale de la Société, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de processus à l'exécution sur le marché, Canopy Growth est animée par la passion du leadership et l'engagement à développer une société de cannabis de classe mondiale, un produit, un site et un pays à la fois. La Société exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur les cinq continents.

La Société est fière de se consacrer à l'éducation des professionnels de la santé, à la réalisation d'excellentes recherches cliniques et à l'approfondissement de la compréhension du cannabis par le public. Par le biais de sa filiale en propriété exclusive, Canopy Health Innovations (« Canopy Health »), elle a consacré des millions de dollars à la recherche de pointe commercialisable et au développement de la PI. Canopy Growth oeuvre avec la Beckley Foundation et a lancé Beckley Canopy Therapeutics afin de mener des recherches et de développer des médicaments à base de cannabis validés cliniquement en mettant l'accent principalement sur la protection de la propriété intellectuelle. Canopy Growth a acquis les actifs de la société leader dans la recherche sur le chanvre, ebbu, Inc. (« ebbu »). La propriété intellectuelle (« PI ») et les progrès de R&D réalisés par l'équipe d'ebbu sont appliqués directement au programme génétique de cannabis à forte teneur en chanvre et en THC de Canopy Growth et à ses capacités en matière de boissons infusées au cannabis. Par l'intermédiaire de sa filiale en propriété non exclusive, Canopy Rivers Corporation, la Société fournit des ressources et des investissements aux nouveaux arrivants sur le marché et développe un portefeuille d'investissements stables dans le secteur.

De notre inscription en bourse historique à la bourse de Toronto et à la bourse de New York jusqu'à la poursuite de notre expansion internationale, la fierté de faire progresser la valeur actionnariale grâce au leadership est enracinée dans toutes les activités de Canopy Growth. Canopy Growth a créé des partenariats avec les plus grands noms du secteur, dont l'emblème du cannabis, Snoop Dogg, produisant les légendaires graines de DNA Genetics et Green House, Battelle, la plus grande organisation de recherche et développement non lucrative au monde, et Constellation Brands, leader dans les boissons alcoolisées au Fortune 500, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite dix installations de production de cannabis, représentant une superficie de production de plus de 400 000 mètres carrés, y compris plus de 93 000 mètres carrés agréés selon les bonnes pratiques de fabrication. La Société exploite les magasins de vente au détail Tweed dans les provinces de Terre-neuve et Manitoba et a conclu des accords d'approvisionnement avec chaque province et territoire au Canada. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.canopygrowth.com

Avertissement relatif aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine sur les litiges dans le secteur des valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, ainsi que des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas » ou « croit », ou à des variantes de ces mots et expressions, ou stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être pris, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs et les informations prospectives contenus dans ce communiqué. Parmi les exemples de ces énoncés figurent la poursuite de l'expansion sur les marchés internationaux. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs en rapport avec les informations prospectives sont tels que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités pourraient en réalité différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés. Ces risques sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 juin 2018 et déposée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse

. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs et les informations prospectives de ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations et il n'existe aucune garantie que ces événements se produiront dans les délais annoncés ou même qu'ils se produiront tout simplement. Les énoncés prospectifs et les informations prospectives contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs et informations prospectives que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

Caitlin O'Hara, Relations avec les médias, Caitlin.Ohara@canopygrowth.com, +1-613-291-3239 ; Tyler Burns, Relations avec les investisseurs, Tyler.Burns@canopygrowth.com, +1-855-558-9333 poste 122

