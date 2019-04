Microsoft augmente sa redevance carbone tout en annonçant son engagement à aller plus loin en matière de durabilité





Informée par une nouvelle étude de PwC UK qui montre que l'intelligence artificielle peut accroître le PIB mondial de 4,4 % et réduire les émissions de 4 % d'ici 2030, Microsoft s'engage à adopter une approche axée sur la technologie pour faire progresser les opérations, les produits, les clients et la science des données

REDMOND, Washington, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- Lundi, le président de Microsoft, Brad Smith a partagé la vision de l'entreprise qui entend aller plus loin en matière de durabilité, avec une feuille de route qui placera la durabilité au coeur de tous les aspects de la société et de la technologie pour obtenir des résultats durables.

«?L'ampleur et la rapidité des changements environnementaux dans le monde montrent de plus en plus clairement que nous devons en faire plus, et aujourd'hui Microsoft prend justement des mesures pour y parvenir?», a déclaré M. Smith. «?Nous agissons pour mettre de l'ordre dans notre propre maison, tout en relevant de plus en plus de défis en matière de durabilité partout dans le monde en impliquant nos actifs les plus solides en tant que société, à savoir nos employés et nos technologies.?»

Cet engagement se traduit par une hausse substantielle de la redevance carbone interne de l'entreprise, qui passe à 15 dollars par tonne métrique pour toutes les émissions de carbone. La taxe interne de Microsoft a été établie il y a sept ans pour que toutes les divisions d'affaires soient financièrement responsables de la réduction des émissions de carbone. Les fonds provenant de cette redevance accrue permettront à Microsoft de maintenir sa neutralité carbone et l'aideront à adopter une approche axée sur la technologie qui placera la durabilité au coeur de toutes ses activités.

Parmi les autres engagements importants, Microsoft entend également :

Construire des campus et des centres de données durables, y compris un campus «?zéro carbone?» à Puget Sound et innover pour réduire le carbone sur les campus du monde entier.

Accélérer la recherche à travers la science des données dans le cadre de son programme AI for Earth (l'IA pour la Terre) grâce à de nouveaux jeux de données et à des API open source pour les applications environnementales.

Nouer des partenariats avec des clients existants et nouveaux pour mener des transformations durables avec un cloud, des dispositifs et des solutions à faible émission de carbone.

Plaider en faveur de changements en matière de politique environnementale, notamment en rejoignant le Carbon Leadership Council afin de soutenir un cadre pour un prix national sur le carbone.

En outre, Microsoft a annoncé avec PricewaterhouseCoopers UK (PwC UK) une nouvelle étude qui démontre le potentiel de l'IA pour permettre la croissance économique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Si l'on examine quatre secteurs clés que sont l'agriculture, l'énergie, l'eau et les transports, le rapport observe que les avancées en matière d'IA pourraient produire une hausse de 4,4 % du PIB mondial et une baisse de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre tout en créant jusqu'à 38 millions de nouveaux emplois à travers le monde.

L'annonce s'appuie sur plus d'une décennie de travaux sur cette question, y compris la réduction des émissions de carbone et l'achat de plus de 1,5 GW d'énergie renouvelable, ainsi que le développement de partenariats avec les clients pour favoriser une transformation durable et un engagement de 50 millions de dollars en faveur de l'IA pour la Terre.

Vous pouvez consulter le billet du blog avec des détails supplémentaires ici. Le rapport complet de PwC se trouve ici.

