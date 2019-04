Rencontre avec la ministre Danielle McCann suite à la journée nationale sans TSO - La FIQ obtient un plan d'action concret et un échéancier rapide pour contrer le TSO





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec -FIQ est satisfaite de sa rencontre avec la ministre de la Santé et des Services sociaux et des engagements pris par cette dernière dans deux dossiers importants pour les professionnelles en soins : le temps supplémentaire obligatoire (TSO) et les ratios. « Cette rencontre a eu lieu quelques jours après la tenue de notre journée nationale sans TSO. Il était important pour la Fédération que la ministre s'engage à déployer rapidement un plan d'action pour s'attaquer au fléau du TSO et que les travaux commencent dans les plus brefs délais, et ce, dans l'ensemble des établissements de santé de la province. Clairement, notre mobilisation du 8 avril a porté ses fruits. Nos échanges avec la ministre ont été francs et directs et ses engagements reflètent bien sa compréhension de l'urgence de la situation. Ainsi, la FIQ a obtenu un plan d'action concret et un échéancier rapide pour contrer le TSO », de dire Nancy Bédard, présidente de la FIQ.

Temps supplémentaire obligatoire

Pour la Fédération, la colère des professionnelles en soins face au TSO est telle qu'elle a atteint un point de non-retour. Elles ne pourront pas attendre encore plusieurs années avant que les choses changent réellement et il devient plus que nécessaire que les travaux soient réalisés en mode accéléré. « C'est ce message que j'ai transmis à la ministre et elle nous a assuré que les PDG vont convoquer, dans les prochains jours, nos syndicats locaux afin de commencer des travaux de rehaussement de postes, y compris d'effectuer de la « surdotation » afin de pallier aux absences récurrentes. De plus, elle s'est engagée à ce que les plans d'action déterminés avec nos équipes syndicales locales soient déployés avant la période estivale. Madame McCann et moi-même avons convenu que nos bureaux respectifs se parleront sur une base bimensuelle afin d'avoir un suivi serré et ainsi, avoir une vision partagée de ce qui se passe sur le terrain », d'expliquer madame Bédard.

Ratios

Lors de cette rencontre, il a aussi été question du dossier des ratios. La FIQ est satisfaite que la ministre ait réitéré sa volonté de voir ce dossier avancer dans les prochains mois. « La FIQ a toujours soutenu que le déploiement des ratios devait se faire de manière graduelle, mais il est important que les travaux avancent plus rapidement. Ainsi, la ministre a confirmé qu'elle déposera sous peu le bilan des projets ratios afin que nous puissions convenir, de façon conjointe, des paramètres des ratios à déployer prioritairement dans des endroits particulièrement vulnérables. La ministre n'a pas fait d'engagement précis sur un échéancier, mais elle semble vouloir accélérer le pas, ce qui est une bonne nouvelle pour nous », de poursuivre la présidente.

La FIQ a souligné à la ministre de la Santé l'importance d'une réelle collaboration, mais elle ne se contentera pas de mesures temporaires et de bonnes intentions. « Madame McCann nous a exprimé sa détermination à agir dans ces deux dossiers, nous allons nous assurer qu'elle livrera la marchandise pour le bien des professionnelles en soins et pour les patient-e-s », de conclure la présidente.

