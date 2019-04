PSE lance l'initiative PATH en faveur de l'enseignement en ingénierie chimique





Process Systems Enterprise (PSE), la société de modélisation avancée de processus, lance aujourd'hui PATH, une initiative visant à garantir que les diplômés en ingénierie chimique entrent dans la vie active avec des compétences du 21e siècle.

PATH fournit des matériaux pédagogiques modulables de haute qualité pour aider les directeurs de stage et les professeurs à intégrer la modélisation des processus et les aspects de la conception numérique à toutes les facettes de l'enseignement de l'ingénierie chimique. PATH a évolué grâce à la contribution d'employeurs en ingénierie chimique tels que Procter & Gamble, ExxonMobil, AstraZeneca et DSM, et de la communauté universitaire.

Un objectif clef est de mettre en adéquation l'enseignement de ces technologies dans les universités avec les besoins en pleine évolution des employeurs industriels, en leur fournissant des matériaux prêt-à-l'emploi utilisables dans les modules d'aujourd'hui et de demain. Eva Sorensen, professeur en ingénierie chimique à l'UCL, déclare: "La vague actuelle d'initiatives de numérisation dans le secteur exerce une pression sur les départements d'ingénierie chimique pour qu'ils repensent leurs programmes. Nous devons nous assurer que nos ingénieurs diplômés disposent des compétences requises pour réussir dans le monde moderne."

Ce point de vue est soutenu par les employeurs du secteur de l'ingénierie chimique. Ben Weinstein de Procter & Gamble déclare: "La modélisation est un moteur central de l'innovation. Elle nous permet de développer nos premier prototypes virtuellement, et cela nous permet d'explorer un domaine de conception nettement plus vaste, qui serait autrement impossible de mettre en place".

PATH fournit des diapositives, des exercices pratiques et des devoirs pour être mis en application dans n'importe quel module d'ingénierie chimique. Le matériel pédagogique est offert dans le cadre d'une licence de type "Creative Commons", ce qui signifie qu'il peut être modifié et étayé à la condition que les versions changées soient offertes avec les mêmes termes. Le matériel pédagogique est destiné à promouvoir l'enseignement en matière de modélisation et de simulation, et n'est affilié à aucun logiciel spécifique.

Le matériel initial a été testé par diverses universités, et les avis recueillis à ce jour sont indéniablement favorables. "Lorsqu'elle est incorporée au programme, la modélisation de processus aide les étudiants à avoir une meilleure compréhension de la théorie et de la pratique en monde réel", déclare Pieter Schmal, directeur du programme PATH. "Elle en fait de meilleurs ingénieurs, mais leur apporte également une compétence très prisée par leurs futurs employeurs."

Notes aux rédacteurs

Site Internet: psepath.com

Visionnez la vidéo sur: www.psepath.com/professors#video

Atelier PATH, 30 avril 2019, Londres: www.psenterprise.com/events/uk/2019/path/path-workshop-ucl

À propos: www.psenterprise.com/news/pr190416

