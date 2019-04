La Porsche 911 Speedster 2019 célèbre à New York son lancement nord-américain





Limitée à 1 948 unités dans le monde, la 911 Speedster rend hommage à 70 ans de voitures de sport Porsche

TORONTO, le 16 avril 2019 /CNW/ - L'an dernier, Porsche célébrait le 70e anniversaire de ses voitures de sport en dévoilant au public deux 911 Speedster Concept. Cette année, c'est à New York que la version de production célèbre son lancement nord-américain. La 911 Speedster 2019 est animée par le moteur atmosphérique 6 cylindres à plat de 4 L pouvant atteindre 9 000 tours qui équipe aussi les 911 GT3 et 911 GT3 RS. Ce moteur, dont la sonorité chargée d'émotion évoque le timbre d'une voiture de course, développe 502 ch et 346 lb-pi de couple. Sur la version qui anime la 911 Speedster, le moteur est équipé de blocs-papillon individuels qui rendent les accélérations encore plus vives, comme sur la 911 GT3 R de course. Pour fournir l'expérience stimulante à laquelle s'attendent les puristes, seule la boîte manuelle GT Sport à 6 rapports figure au catalogue de la 911 Speedster. Résultats : 0 à 100 km/h en rien que 4 secondes; vitesse de pointe sur piste de 310 km/h. La 911 Speedster 2019 pourra être commandée à compter du 7 mai 2019 et son arrivée dans les Centres Porsche du Canada est prévue fin 2019.

Premier modèle du genre mis au point par Porsche Motorsport, la 911 Speedster 2019 possède néanmoins tous les attributs d'un Speedster. La voiture se distingue notamment par son pare-brise raccourci, ses glaces latérales réduites et sa capote en toile, légère et à ouverture manuelle, toutes des caractéristiques propres à un Speedster. Elle adopte aussi le capot arrière à double bossage en matériau composite renforcé de fibres de carbone en hommage au patrimoine du modèle.

À bord, la 911 Speedster met l'accent sur les éléments essentiels à la conduite. La légèreté des sangles de portes et des contre-portes dotées de filets de rangement témoigne de la volonté de réduire le poids. Le cuir noir de série peut être orné de coutures rouges sur le tableau de bord et de la désignation Speedster sur les appuie-têtes. Cette option comprend aussi les sangles de portes rouges et un volant GT Sport garni d'une bande rouge au sommet. Les garnitures intérieures, qui incluent le pommeau du levier de vitesse et les protège-seuils ornés de la désignation Speedster, sont en fibre de carbone.

Conformément au souhait des puristes, les concepteurs se sont efforcés de minimiser le poids de la nouvelle 911 Speedster. C'est ainsi que le couvercle du coffre avant, les ailes avant et le couvercle du capot arrière sont en matériau composite renforcé de fibre de carbone, tandis que les boucliers avant et arrière sont en polyuréthane léger. Livrés de série, les disques en composite céramique Porsche (PCCB) permettent une réduction de poids de 50 % par rapport aux disques de frein en fonte. La capote en toile est entièrement manuelle, mis à part le mécanisme de verrouillage à commande électrique. Toujours dans un souci de légèreté, la voiture est dépourvue de climatiseur, mais le client peut l'ajouter sans frais s'il le souhaite. Enfin, la boîte manuelle à 6 rapports permet une économie de poids de 4 kilos par rapport à la boîte manuelle à 7 rapports qui équipe d'autres 911 Carrera et de presque 18 kilos par rapport à une boîte à double embrayage PDK. Cette volonté d'allégement se traduit par une 911 Speedster 2019 qui ne pèse que 1 465 kilos.

Basé sur la 911 GT3, le châssis de la 911 Speedster 2019 comprend un train arrière directeur à réglage spécifique et des supports moteur dynamiques qui optimisent la précision, la stabilité et le plaisir au volant. Les jantes de 20 pouces, à écrou central et peintes en noir lustré, sont chaussées de pneus UHP (ultra hautes performances) qui collent à la route, tandis que les freins PCCB (en composite céramique Porsche) assurent un freinage très puissant et endurant.

L'histoire des Porsche Speedster commence en Amérique du Nord. Les variantes Speedster, qui allient le plaisir de rouler cheveux au vent à des qualités dynamiques très distinctives, font partie de l'histoire Porsche depuis 1952. L'ancêtre des Porsche Speedster, la 356 1500 America Roadster, est dotée d'une carrosserie en aluminium entièrement fabriquée à la main. Elle pèse environ 60 kilos de moins que le Coupé 356 et affiche 175 km/h en vitesse de pointe sur piste, une performance remarquable à l'époque pour un moteur à plat de 4 cylindres et 70 ch. Munie de rideaux sur les portes en guise de glaces, d'un toit pliant et de sièges-baquets légers, cette voiture mise au point exclusivement pour le marché américain et limitée à 16 exemplaires, présente déjà plusieurs éléments clés propres au design Speedster.

Jusqu'à 2010, huit modèles spéciaux et de série désignés Speedster ont vu le jour. La 356 A 1500 GS Carrera GT Speedster 1957, un grand classique, est suivie en 1988 de la première 911 Speedster. Limitée à 356 unités, la 911 Speedster de la génération 997 construite en 2010 est le dernier modèle arborant la célèbre désignation.

En exclusivité pour les propriétaires, Porsche Design a créé un chronographe 911 Speedster. Le chronographe haute précision Flyback doté du mouvement Werk 01.200 conçu par Porsche se distingue par son cadran en fibre de carbone et son rotor qui reprend fidèlement le design et la couleur de la roue à écrou central de la Speedster. Le bracelet en cuir noir perforé avec couture rouge provient de l'authentique cuir qui habille les Porsche.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces ouvrira ses portes en 2019 pour desservir le réseau national de 19 centres Porsche. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous sur : twitter.com/porschecanada | facebook.com/porsche

Applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/

SOURCE Automobiles Porsche Canada

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 19:45 et diffusé par :