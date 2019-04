Budget de 2019 : Faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones

Santé Canada informe la population canadienne qu'il a mis à jour les renseignements à l'usage des prescripteurs et les renseignements destinés aux patients (monographie de produit) de Mifegymiso pour indiquer qu'une échographie n'est plus exigée...

Les aînés apportent une contribution concrète et précieuse à leur famille, à leur communauté et à leur milieu de travail. C'est pourquoi le gouvernement du Canada demeure résolu à offrir aux aînés canadiens une plus grande sécurité et une meilleure...