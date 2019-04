La marque SKYN® étoffe son portefeuille de deux nouveaux lubrifiants personnels





Ces innovations prolongent l'engagement de la marque, leader du préservatif, à ramener l'intimité dans la chambre à coucher

ISELIN, New Jersey, 16 avril 2019 /CNW/ - Les préservatifs SKYN® (« SKYN® »), la marque de préservatifs haut de gamme créée par LifeStyles Healthcare, annonce aujourd'hui le lancement de SKYN® Aqua Feel, un lubrifiant personnel à base aqueuse complémentaire de la lubrification naturelle du corps, et de SKYN® All Night Long, un lubrifiant de qualité pour améliorer de façon durable le confort lors des activités sexuelles.

Venant dans la foulée du lubrifiant Intimate Moments 2-en-1 et le gel de massage, lancés l'an dernier, ces deux nouveautés SKYN® réaffirment la volonté de la marque de continuer d'offrir aux consommateurs, en adéquation avec leurs besoins et désirs, des produits qui accroissent la sensualité des moments intimes. Aussi le lubrifiant SKYN® Aqua Feel fait-il le mariage entre l'aloès et la vitamine E pour procurer aux partenaires une sensation naturelle complémentaire de la lubrification naturelle du corps. De son côté, SKYN® All Night Long, une formule longue durée orientée rendement, aide les partenaires à atteindre des performances maximales et à profiter des moments intimes toute la nuit. Les deux produits, sans parfum ni conservateur, durables et non tachants, sont compatibles avec les préservatifs en latex de caoutchouc naturel, en polyisoprène et en polyuréthane.

D'autre part, ces deux nouveautés répondent directement aux souhaits exprimés par les consommateurs dans le cadre de l'enquête SKYN® Condoms Sex & Intimacy Survey (sexualité et intimité par préservatifs SKYN®), conçue pour analyser les comportements, les attitudes et les préférences des adultes sexuellement actifs de la génération Z et des millénaires. D'après les résultats de cette année, les deux caractéristiques clés que recherchent les consommateurs dans un lubrifiant se résument au fait qu'il est à base aqueuse (37 % des répondants) et de longue durée (35 % des répondants), ce qui confirme les besoins auxquels répondent SKYN® Aqua Feel et SKYN® All Night Long.

« Trop de gens pensent encore que le lubrifiant est une solution à un problème et non à ce qu'il est réellement, à savoir une amélioration qui peut rendre les moments intimes beaucoup plus agréables », a déclaré Emily Morse (Ph.D.), experte en intimité par préservatifs SKYN® et animatrice de l'émission radio SiriusXM et du balado « Sex with Emily ». « Le fait que vous pouvez entrer dans un magasin et vous procurer les lubrifiants de haute qualité, comme Aqua et All Night de SKYN, qui répondent précisément aux attentes des gens, est même renversant. »

« SKYN® tient à développer des produits qui améliorent le plaisir et, étant consciente des besoins des clients, fournit les produits qu'ils désirent » a expliqué Jeyan Heper, chef de la direction de LifeStyles. « En offrant les lubrifiants SKYN® Aqua Feel et All Night Long, nous entendons diversifier encore notre portefeuille de produits afin que les consommateurs puissent disposer de quoi profiter pleinement des moments les plus intimes de la vie. »

Les lubrifiants personnels SKYN® Aqua Feel et All Night Long sont disponibles chez un grand nombre de détaillants, de pharmacies, d'épiceries et de dépanneurs, tant aux États-Unis qu'au Canada, dont Walmart, Walgreens et Shoppers Drug Mart, ainsi qu'en ligne chez Amazon.com.

Pour tout complément d'information sur les préservatifs SKYN®, consultez notre site Web à l'adresse www.SKYN.com . Pour être en prise sur la marque SKYN® et tirer parti des avantages connexes (préservatifs-cadeaux, astuces sexuelles, statistiques et autres), rejoignez-nous sur Facebook et Twitter : https://www.facebook.com/SKYNUSA et www.twitter.com/SKYNCondomsUSA .

À propos des préservatifs SKYN de LifeStyles

La marque de préservatifs SKYN®, lancée en 2008 par LifeStyles, une société établie à Iselin, au New Jersey, est le tout premier préservatif en polyisoprène sans latex ayant satisfait à toutes les exigences de la Food and Drug Administration des États-Unis en matière de sécurité et d'efficacité. La collection SKYN® est la dernière-née du portefeuille de marques LifeStyles, lancé aux États-Unis en 1985. La marque SKYN® est la principale marque de préservatifs sans latex, et les principales marques LifeStyles en latex, comme LifeStyles, Jissbon, MANIX, Unimil et Blowtex, profondément implantées dans chaque marché local au niveau mondial, ont 120 ans d'histoire, collectivement. Pour en savoir plus sur les préservatifs SKYN®, rendez-vous sur www.SKYN.com.

LifeStyles, ® et tm sont des marques de commerce détenues par LifeStyles Healthcare Pte Ltd ©2019 LifeStyles Healthcare Pte Ltd. Voir brevets sur www.lifestyles.com/our-patents

