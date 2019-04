Budget de 2019 : Une retraite sûre et digne pour les Canadiens





GRANBY, QC, le 16 avril 2019 /CNW/ - Au cours de leur vie, les aînés ont fait d'énormes contributions à leur communauté partout au Canada, et ils possèdent une mine de connaissances, d'expériences et de compétences que nous mettons tous à profit aujourd'hui.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos était à Granby pour souligner le budget de 2019 : Investir dans la classe moyenne. Le budget décrit comment le gouvernement veille à ce que les Canadiens de la classe moyenne bénéficient de la croissance économique du pays. Il s'agit notamment d'aider un plus grand nombre de Canadiens à trouver un logement abordable, à se préparer à occuper un emploi bien rémunéré, à prendre leur retraite en toute confiance et à obtenir des médicaments sur ordonnance lorsqu'ils en ont besoin.

S'exprimant lors d'un événement à La Maison soutien aux Aidants, le ministre Duclos a souligné la façon dont les investissements prévus dans le budget de 2019 aideraient à appuyer la participation active des aînés canadiens à la société et donnent plus d'ampleur aux efforts déjà déployés pour renforcer la sécurité de la retraite des Canadiens afin qu'ils puissent profiter d'une retraite sûre et digne après une vie de dur labeur.

Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement propose de :

Rendre la retraite plus sûre financièrement pour les aînés qui souhaitent travailler , en bonifiant l'exemption des gains du Supplément de revenu garanti pour permettre à ces aînés de garder une plus grande part de leur revenu durement gagné.

, en bonifiant l'exemption des gains du Supplément de revenu garanti pour permettre à ces aînés de garder une plus grande part de leur revenu durement gagné. Veiller à ce que les travailleurs canadiens reçoivent la pleine valeur de leurs prestations en inscrivant de manière proactive les cotisants au Régime de pensions du Canada âgés de 70 ans ou plus qui n'ont pas encore demandé à recevoir leurs prestations de retraite;

en inscrivant de manière proactive les cotisants au Régime de pensions du âgés de 70 ans ou plus qui n'ont pas encore demandé à recevoir leurs prestations de retraite; Mieux protéger les régimes de retraite offerts par l'employeur grâce à de nouvelles mesures qui protègent mieux les régimes de retraite en cas d'insolvabilité de l'entreprise, offrant ainsi aux Canadiens une plus grande tranquillité d'esprit au moment de leur retraite;

grâce à de nouvelles mesures qui protègent mieux les régimes de retraite en cas d'insolvabilité de l'entreprise, offrant ainsi aux Canadiens une plus grande tranquillité d'esprit au moment de leur retraite; Favoriser l'inclusion et la pleine participation des aînés vulnérables dans la société en augmentant le financement versé au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, en soutenant des projets qui fournissent de nouveaux équipements aux centres pour personnes âgées, en offrant des cours de littératie financière, en créant des possibilités de bénévolat et en prévenant la maltraitance des aînés et l'isolement social.

en augmentant le financement versé au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, en soutenant des projets qui fournissent de nouveaux équipements aux centres pour personnes âgées, en offrant des cours de littératie financière, en créant des possibilités de bénévolat et en prévenant la maltraitance des aînés et l'isolement social. Prendre des mesures concrètes visant la mise en oeuvre d'un régime d'assurance médicaments national. Ces mesures comprennent la création, en collaboration avec les provinces, les territoires et les intervenants, de l'Agence canadienne des médicaments, la prise de mesures visant l'élaboration d'un formulaire national et la création d'une stratégie nationale sur les médicaments dispendieux pour traiter les maladies rares

Grâce aux nouvelles mesures annoncées dans le budget de 2019, le gouvernement s'appuie sur les efforts qu'il a déployés par le passé pour mieux protéger la retraite des Canadiens, de sorte qu'ils s'inquiètent moins de leur capacité de joindre les deux bouts et profitent de la retraite sûre et digne qu'ils méritent.

« Les aînés du Canada ont travaillé d'arrache-pied pour soutenir leur famille, bâtir des communautés fortes et faire croître notre économie. Leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience sont les pierres angulaires sur lesquelles nos entreprises et notre pays ont été bâtis. Au moyen du budget de 2019, nous faisons un pas de plus pour souligner leurs contributions en renforçant les liens qui les unissent à leurs communautés, en offrant un soutien à ceux qui choisissent de demeurer sur le marché du travail et en veillant à ce qu'ils reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Depuis 2016, le gouvernement est reconnu pour les efforts qu'il réalise en vue de renforcer la sécurité du revenu de retraite des Canadiens, notamment :

Nommer une ministre des Aînés pour mieux comprendre les besoins des aînés canadiens et s'assurer de concevoir des programmes et des services qui répondent à ces besoins;

Accroître les prestations pour près de 900 000 aînés à faible revenu et sortir environ 57 000 aînés de la pauvreté en augmentant les versements de la prestation complémentaire du Supplément de revenu garanti pour les aînés canadiens les plus vulnérables;

Rétablir l'âge d'admissibilité aux prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti à 65 ans, remettant ainsi des milliers de dollars dans les poches des futurs aînés canadiens;

Augmenter les prestations du Supplément de revenu garanti et de l'Allocation pour les couples qui doivent vivre séparément pour des raisons indépendantes de leur volonté;

Bonifier le Régime de pensions du Canada en collaboration avec les partenaires provinciaux. Au fil du temps, cette amélioration augmentera la prestation de retraite maximale en vertu du Régime jusqu'à concurrence de 50 %. Les travailleurs canadiens d'aujourd'hui et de demain bénéficieront ainsi d'une plus grande sécurité du revenu au moment de leur retraite, ce qui réduira considérablement le risque pour les familles canadiennes de ne pas avoir suffisamment épargné.

