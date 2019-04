Le gouvernement du Canada investit dans la rénovation d'un refuge pour sans-abri de Winnipeg





WINNIPEG, le 16 avril 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Winnipeg, Robert Falcon-Ouellette, député fédéral de la circonscription de Winnipeg Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier du gouvernement fédéral de plus de 1,8 million de dollars pour le projet de rénovation de la phase 2 de l'immeuble principal du Winnipeg Booth Centre, situé au 182, avenue Henry.

Grâce à cet engagement pris par le FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux investissements d'autres partenaires, notamment la Thomas Sill Foundation Inc., la Manitoba Real Estate Association Shelter Foundation et la Winnipeg Foundation, cet ensemble de l'Armée du Salut du Canada continuera de fournir des services d'hébergement d'urgence et de transition à des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, qui sont sans abri ou à risque de le devenir.

Le Winnipeg Booth Centre offre des logements temporaires et de transition aux personnes qui sont sans abri ou à risque de le devenir, ainsi que les ressources et l'aide nécessaires pour les sortir du cycle de l'itinérance. En 2017, le Winnipeg Booth Centre a accueilli 11 778 personnes; 113 491 nuitées d'urgence ont été utilisées et plus de 180 000 ont été servis (excluant les repas des services d'urgence).

« Notre gouvernement s'emploie à aider ceux qui en ont besoin, voilà pourquoi nous sommes fiers d'investir dans ce projet. Le Winnipeg Booth Centre est plus que simplement un endroit sûr et abordable où passer la nuit; c'est la clé d'une vie meilleure pour les personnes vulnérables qui viennent ici lorsqu'elles n'ont nulle part où aller. » - Robert Falcon-Ouellette, député fédéral de Winnipeg Centre

« Ce projet consiste à aménager un endroit où les femmes et les hommes seront en sécurité et se sentiront respectés. Nous désirons exprimer notre profonde gratitude envers la SCHL pour avoir collaboré avec l'Armée du salut dans la création d'un « Centre de l'espoir » qui desservira les citoyens les plus vulnérables de Winnipeg pour des années à venir. » - Major Shawn Critch, commandant de division, Division des Prairies, Armée du salut

Le Winnipeg Booth Centre comprend deux immeubles : l'immeuble principal situé au 180, avenue Henry, et l'immeuble de logements familiaux, situé au 72, rue Martha.

L'immeuble principal a sept étages et a été construit en 1988. On y trouve 209 lits d'hébergement de transition et 75 lits d'hébergement d'urgence, ainsi que les bureaux principaux du Winnipeg Booth Centre, des salles d'activités, une cuisine et une salle à manger.

Le projet de réparation et de rénovation a été entrepris en septembre 2015. Started in September 2018 , Phase II involves interior finishes, roofing, vestibule and kitchen upgrades.

, Phase II involves interior finishes, roofing, vestibule and kitchen upgrades. Grâce à son immeuble principal rénové, le Winnipeg Booth Centre vise à réaliser une économie d'énergie de 30,2 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25,8 % par rapport aux exigences de l'édition 2015 du Code national de l'énergie pour les bâtiments.

Des efforts ont été déployés pour rendre l'immeuble principal sans obstacle et accessible, sauf aux endroits où on n'a pas pu le faire en raison de contraintes physiques.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn , Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn Instagram et Facebook. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

