Des rénovations à un immeuble accessible expressément destiné à la location sont rendues possibles grâce au gouvernement du Canada





VANCOUVER, le 16 avril 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Vancouver, Adam Vaughan, député de Spadina-Fort York, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier du gouvernement fédéral de plus de 1,33 million de dollars pour la réparation et la rénovation de Kelly Court, un immeuble de 45 logements expressément destinés à la location pour les personnes handicapées et leur famille.

Ce projet complet de renouvellement extérieur comprend la réparation et la modernisation du toit, des fenêtres et du revêtement extérieur, des balcons et de l'aménagement paysager. Étant donné que les travaux visent l'extérieur de l'enveloppe de l'immeuble, les locataires ne seront pas déplacés.

Kelly Court est la propriété de Metro Vancouver Housing Corporation, un organisme sans but lucratif qui fournit des logements locatifs sûrs et abordables à plus de 9 000 personnes dans 49 sites partout dans la région du Grand Vancouver. Les sites accueillent des communautés diversifiées à revenu mixte, y compris des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les efforts accomplis par le gouvernement du Canada pour soutenir les personnes handicapées. Le projet de loi C-81, Loi canadienne sur l'accessibilité, qui progresse au Sénat, est une autre mesure concrète que le gouvernement du Canada prend pour abattre les obstacles à l'accessibilité. La loi à l'étude a pour but de favoriser une transformation organisationnelle et culturelle dans tout le Canada, tout en repérant, éliminant et prévenant en amont les obstacles empêchant la réalisation d'un Canada véritablement accessible.

Citations

« Des travaux de rénovation comme ceux de Kelly Court sont un excellent moyen de dynamiser les économies locales, car ils donnent rapidement de l'emploi aux travailleurs de la construction et aux membres des corps de métiers. Par la même occasion, nous améliorons la qualité de vie des résidents et, dans ce cas, de personnes handicapées et de leur famille, qui constituent l'un des groupes prioritaires ciblés par le Fonds national de co?investissement. Je suis ravi de prendre part à des projets comme celui-là qui contribuent à bâtir des communautés saines et engagées ». -Adam Vaughan, député de Spadina-Fort York.

« Nous sommes heureux de recevoir la contribution financière de la SCHL pour la remise en état du site de l'ensemble de logements Kelly Court, une propriété unique du Grand Vancouver offrant un chez-soi entièrement accessible à des personnes à mobilité réduite. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration avec le gouvernement fédéral dans le but de financer conjointement une offre accrue de logements locatifs sécuritaires et abordables aux résidents de la région. » - Sav Dhaliwal, président du conseil, Metro Vancouver Housing Corporation

Faits en bref :

Kelly Court est un immeuble accessible expressément destiné à la location qui compte un ascenseur et deux rampes pour sortie d'urgence en cas d'incendie qui s'étendent aux trois étages. Tous les logements sont accessibles et les aires communes sont entièrement libres de tout obstacle.

est un immeuble accessible expressément destiné à la location qui compte un ascenseur et deux rampes pour sortie d'urgence en cas d'incendie qui s'étendent aux trois étages. Tous les logements sont accessibles et les aires communes sont entièrement libres de tout obstacle. Tous les logements de Kelly Court peuvent être loués pour un loyer proportionné au revenu (LPR). À l'heure actuelle, c'est le cas pour environ 80 % des ménages qui y habitent. Metro Vancouver Housing Corporation s'est engagée à maintenir au moins 50 % des logements au taux pour les LPR pour garantir l'abordabilité des logements conformément aux exigences du FNCIL.

peuvent être loués pour un loyer proportionné au revenu (LPR). À l'heure actuelle, c'est le cas pour environ 80 % des ménages qui y habitent. Metro Vancouver Housing Corporation s'est engagée à maintenir au moins 50 % des logements au taux pour les LPR pour garantir l'abordabilité des logements conformément aux exigences du FNCIL. Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et de 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur Metro Vancouver Housing Corporation, visitez http://www.metrovancouver.org

