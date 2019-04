AÉRO Montréal et IVADO joignent leurs forces pour accélérer la transition du secteur aérospatial vers les technologies de l'intelligence artificielle





SEMAINE INTERNATIONALE DE L'AÉROSPATIALE - MONTRÉAL 2019

MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, et l'Institut de valorisation des données (IVADO) ont signé aujourd'hui une entente de partenariat en matière d'intelligence artificielle (IA) et ses applications pour le secteur aérospatial. Cette signature s'est tenue dans le cadre du Sommet Chaine mondiale d'approvisionnement qui se déroule aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal.

«?Cette entente vise à soutenir et favoriser l'émergence de projets d'intelligence artificielle en aérospatiale afin d'appuyer les PME dans leur transition vers l'Industrie 4.0. Plusieurs entreprises du secteur travaillent déjà à l'intégration de technologies de pointe au sein de leurs activités afin d'accélérer leur essor et maintenir leur compétitivité?», souligne Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

« Ce partenariat vient consolider la place qu'occupe l'industrie aérospatiale québécoise à l'échelle mondiale en jetant les bases pour le développement de projets collaboratifs innovants dans le domaine. Nous sommes ravis de voir Aéro Montréal se joindre à notre écosystème en science des données afin de relever les défis du numérique en aérospatiale » a déclaré Gilles Savard, directeur général d'IVADO.

Au cours des deux prochaines années, Aéro Montréal et IVADO entendent collaborer à la mise sur pied d'un comité de travail sur l'IA en aérospatiale et organiser des événements pour favoriser les échanges de meilleures pratiques et mettre en lumière les nombreuses innovations et occasions d'affaires offertes par l'IA.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

À propos d'IVADO

L'institut de valorisation des données (IVADO) est né d'une initiative de HEC Montréal, Polytechnique Montréal et Université de Montréal qui regroupe plus d'une centaine de partenaires industriels, académiques et gouvernementaux. Avec plus de 1200 scientifiques, IVADO est un centre de compétences avancées et multidisciplinaires dans les domaines des statistiques, de l'intelligence artificielle et de la recherche opérationnelle.

Sa mission est de : 1) Participer au développement d'une filière économique autour de l'exploitation des données massives pour la prise de décision?; 2) Développer des partenariats privilégiés entre l'industrie et les milieux administratifs, sociaux et universitaires?; 3) Contribuer à l'avancement des connaissances et former les nouvelles générations de scientifiques des données et?; 4) Favoriser l'échange et le partage des connaissances entre spécialistes, partenaires, chercheurs et étudiants.

IVADO fédère six centres de recherche : Chaire d'excellence en recherche du Canada sur la science des données pour la prise de décision, CIRRELT, CRM, GERAD, MILA et le Tech3Lab.

SOURCE Aéro Montréal

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 12:06 et diffusé par :