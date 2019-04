La tournée mondiale de Yealink démarre avec succès à Berlin, le moment phare étant l'intervention de Leo Huang, le président adjoint chargé des ventes, présentant le marché de la téléphonie IP





Yealink, le numéro un mondial des téléphones de bureau SIP, détaille sa réussite, ses investissements en matière de R-D et son apport au marché de la téléphonie IP

XIAMEN, Chine, 16 avril 2019 /PRNewswire/ -- La tournée mondiale de Yealink a fait une première grande halte à Berlin (Allemagne), le 9 avril 2019. Elle a attiré un flot important de clients potentiels, venant d'aussi loin que Dortmund. L'événement a mis en lumière les états de service de Yealink et sa croissance rapide ces dernières années, la gamme de téléphones d'entreprise T4 ayant connu un vif succès. Yealink a également dévoilé les plans d'investissements à venir en matière de R-D, tout en insistant sur les traits distinctifs de la toute dernière gamme de téléphones d'entreprise T5.

Les participants enthousiastes ont interagi tout au long du salon, en particulier lors de la séance de questions/réponses.

Forte d'une croissance annuelle moyenne à deux chiffres de son chiffre d'affaires ces cinq dernières années et ayant vendu plus de 20 millions de produits de communication IP dans plus de 140 pays, tous les voyants de Yealink sont au vert. Environ une personne sur 500 sur notre planète utilise un produit Yealink. Lors de son intervention, Leo Huang, le président adjoint chargé des ventes, a déclaré que le secret du succès de l'entreprise réside dans sa devise.

« En tant que société reposant sur les produits et les technologies, 'L'amour du travail bien fait' est notre devise depuis la création de Yealink en 2001. Nous comprenons les attentes de nos partenaires et nous nous attachons en permanence à réussir ensemble. Nos produits et nos services sont spécialement conçus pour satisfaire les exigences de nos partenaires », a-t-il déclaré.

Une expérience de 18 ans et un appui soutenu à l'augmentation des revenus renforcent la volonté de Yealink d'investir en permanence dans la recherche et le développement de nouveaux produits.

Le calendrier de la tournée insiste également sur les récentes mises à niveau des produits Yealink. Elles répondent à l'évolution des exigences du marché de la téléphonie IP, tout en s'adaptant aux différentes obligations budgétaires.

Les visiteurs pourront voir de près une démonstration en direct de la toute nouvelle gamme de téléphones d'entreprise T5. Il s'agit du téléphone de bureau IP le plus évolué que Yealink ait jamais conçu. Grâce à ses fonctionnalités de pointe, la gamme T5 entend fournir une expérience agréable et personnalisée de collaboration dans les entreprises de toutes tailles et établir de nouvelles normes dans les bureaux.

Durant la tournée, les visiteurs pourront également se renseigner sur les nombreux autres produits et services de Yealink, notamment les suivants :

Portail de gestion des dispositifs pour les administrateurs d'entreprise

Gammes de téléphones DECT IP

Programme Device-as-a-Service - Dispositif en tant que service (aux États-Unis uniquement)

Programme de démonstration de point de vol (pour les partenaires de Yealink)

Travis Zhang, le directeur technique de Yealink, a déclaré : « Nous sommes ravis d'effectuer notre tournée en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Nous souhaitons que les visiteurs repartent de chaque événement que nous avons soigneusement planifié, avec une idée claire de la façon dont les produits et les solutions Yealink peuvent assurer des communications exhaustives et unifiées, en vue de faciliter la collaboration et augmenter la productivité. »

À propos de Yealink Inc.

Fondée en 2001, Yealink (code boursier : 300628) est un grand fournisseur mondial de solutions de communication et de collaboration pour les entreprises, qui offre des services de visioconférence aux entreprises du monde entier. Privilégiant la recherche et le développement, Yealink met également l'accent sur l'innovation et la création. Grâce aux brevets techniques exceptionnels liés au cloud computing, à l'audio, à la vidéo et à la technologie de traitement des images, Yealink a mis au point une solution de collaboration panoramique d'audio et de visioconférence en fusionnant ses services cloud avec une série de produits de points de terminaison. Étant l'un des meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions du globe, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, Yealink se classe à la première place mondiale en termes de parts de marché des livraisons de téléphones SIP (selon le rapport des prix du leadership mondial en termes d'excellence du développement des téléphones d'entreprise IP, publié par Frost & Sullivan en 2018). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.yealink.com

