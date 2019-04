Taconic Biosciences lance TruBIOME tm en vue de créer des modèles animaux avec des profils de microbiome personnalisés





RENSSELAER, N.Y., 16 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, leader mondial des solutions de modèles de rongeurs génétiquement modifiés, annonce le lancement de TruBIOME TM , une solution unique en son genre permettant la production et la conservation de souris dotées de profils de microbiome personnalisés.

TruBIOMETM a été développée pour répondre aux besoins de la communauté des chercheurs en matière de solution microbiome présentant une prévisibilité accrue, une reproductibilité et une compréhension de la biologie des systèmes dans l'utilisation des modèles de souris. C'est la première et unique plateforme qui permet aux chercheurs de développer des modèles avec des profils de microbiote personnalisés, puis d'étendre à une production de cohortes d'études présentant des microbiomes similaires via un accouplement naturel, le tout suivi par des contrôles qualité approfondis.



La solution TruBIOMETM comporte également le Taconic Microbiota Repositorytm, un ensemble de profils de microbiome définis. L'ensemble comprend actuellement le microbiome intestinal de souris sauvages autorisé par l'Institut national américain du diabète et des maladies digestives et rénales (NIDDK pour National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) et la flore altérée dite de Schaedler (ASF pour Altered Schaedler Flora). La définition des microbiomes fournit aux clients une base de comparaison pour mieux comprendre le microbiome de leurs modèles de recherche.



Le taux d'attrition des produits thérapeutiques potentiels est en bonne voie pour devenir un médicament approuvé, avec plus de 90 % des molécules découvertes à l'aide de techniques traditionnelles ayant échoué dans les essais cliniques menés sur l'homme, selon un récent article paru dans Forbes . Les scientifiques cherchent constamment à améliorer ces probabilités en comprenant et en contrôlant les variables. Le microbiome a été identifié en tant que facteur contribuant à la variabilité expérimentale. Les chercheurs qui mènent des études sur le microbiome et ceux qui travaillent sur la découverte de médicaments en général doivent mieux comprendre l'impact du microbiome. La compréhension du microbiome ne fournira pas seulement des informations sur les variables confondantes potentielles, mais elle pourrait également mener à l'identification de nouvelles cibles de médicaments.

« Des décennies d'expérience dans la production commerciale de souris sans germes, la dérivation sans germes et les services d'élevage gnotobiotique fournissent à Taconic une base solide pour permettre aux clients d'avoir accès aux solutions dont ils ont besoin pour résoudre les problèmes de recherche sur le microbiome », indique Nancy Sandy, directrice générale chez Taconic. « Le lancement de TruBIOMETM est passionnant, parce qu'il donne aux chercheurs la capacité d'apprendre comment la variabilité microbienne influe sur leurs expérimentations sur des modèles animaux. »



TruBIOMETM complète la plateforme microbiome existante de Taconic, qui comporte des souris sans germes , des dérivations sans germes et des associations microbiotes personnalisées .



À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial entièrement autorisé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic offre les meilleures solutions animales afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, des modèles de souris de recherche de précision et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

