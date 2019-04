Twist Bioscience et iGEM s'associent pour fournir de l'ADN synthétique destiné au concours et au Registre de l'iGEM





Twist Bioscience Corporation (NASDAQ : TWST), une entreprise permettant aux clients de réussir grâce à son offre d'ADN synthétique de haute qualité utilisant sa plateforme de silicium, et la Fondation iGEM (International Genetically Engineered Machine) ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à changer la façon dont les équipes participant au Concours d'iGEM contribuent au Registry of Standard Biological Parts (Registre des éléments biologiques standard), une base de données en ligne gratuite destinée aux experts en biologie synthétique.

Un élément biologique standard est une unité fonctionnelle de l'ADN qui encode dans le cadre d'une fonction biologique spécifique (telle que la réponse à des stimuli ou la synthèse de protéines intéressantes) et se conforme à une construction standard. Des parties du Registre peuvent être mélangées et associées les unes aux autres pour créer des dispositifs et des systèmes de biologie synthétique. Au cours des dernières années, des équipes du monde entier ont, dans le cadre du concours, dû soumettre au Registre des échantillons physiques de leurs éléments biologiques standard. Désormais, grâce à cette collaboration entre Twist et iGEM, les équipes participant au concours n'ont plus besoin de prendre en compte le temps, les efforts et les ressources nécessaires pour générer et envoyer au Registre leurs échantillons d'éléments. Fait important, ce processus garantit la livraison des bons éléments au Registre, éliminant ainsi les erreurs ou les doublons.

Au lieu de cela, à la fin du concours, les équipes soumettront au Registre les séquences de leurs éléments et leur documentation. Twist Bioscience synthétisera ensuite des échantillons de ces éléments pour le concours de l'année prochaine. Cela représente une évolution : on met l'accent moins sur la manipulation de l'ADN mais plutôt sur la conception, la mesure et la documentation de leurs constructions biologiques.

Randy Rettberg, président et fondateur d'iGEM, a confié : « Nous savons tous qu'en biologie synthétique, l'ADN concerne davantage l'information que la molécule physique. À l'avenir, les biologistes synthétiques spécifieront la conception et commanderont les molécules en ligne. Cela s'inscrira dans le cadre d'une industrie à plusieurs niveaux. Cette offre de Twist permet aux équipes d'iGEM de voir se concrétiser cet avenir dès aujourd'hui. »

« Le concours d'iGEM représente le plus important événement de l'année en biologie de synthèse, impliquant plus de 40 000 étudiants du monde entier », a ajouté Emily Leproust, Ph.D., PDG et cofondatrice de Twist Bioscience. « Ces jeunes esprits détiennent les solutions du futur pour lutter contre les maladies chroniques et mortelles, apporter des solutions qui amélioreront l'environnement et agir à l'échelle mondiale au service de l'humanité. Nous sommes continuellement inspirés par les projets innovants qui bénéficient aux communautés et aux écosystèmes de par le monde, et nous sommes fiers de soutenir leurs efforts. »

À propos d'iGEM

La Fondation iGEM (International Genetically Engineered Machine) est une organisation indépendante à but non lucratif, pionnière de la biologie synthétique. iGEM continue de faire progresser ce domaine par le biais de l'éducation et d'un concours, en développant une communauté ouverte et en constituant la main-d'oeuvre de demain grâce à la collaboration au sein de l'industrie. iGEM est essentiellement centrée sur la résolution des problèmes locaux par des personnes locales dans le monde entier. Destiné aux étudiants, le concours annuel d'iGEM représente le principal programme mondial d'innovation en biologie synthétique et un tremplin pour certains des dirigeants les plus performants du secteur. Chaque année, plus de 6 000 personnes de plus de 40 pays participent à ce concours qui, en tant que technologie, repousse les limites de la biologie tout en mettant au défi les équipes de créer des projets sûrs, responsables et bénéfiques pour la planète. Au-delà du concours, le programme After iGEM offre de nombreuses opportunités de stimuler, de soutenir et d'inspirer les plus de 40 000 iGEMers qui sont à l'avant-garde de la biologie synthétique à l'échelle mondiale et travaillent pour une industrie de la biologie synthétique forte, responsable et visionnaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.igem.org.

À propos de Twist Bioscience Corporation

Twist Bioscience est une société de biologie synthétique de premier plan à la croissance rapide qui a développé une plateforme disruptive de synthèse de l'ADN pour industrialiser l'ingénierie de la biologie. La plateforme s'articule autour d'une technologie brevetée qui permet de mettre au point une nouvelle méthode de fabrication d'ADN synthétique en « écrivant » l'ADN sur une puce de silicium. Twist exploite sa technologie unique pour fabriquer une large gamme de produits synthétiques à base d'ADN, notamment des gènes synthétiques, des outils de préparation du séquençage de prochaine génération (next-generation sequencing, NGS) et des banques d'anticorps pour la découverte et le développement de médicaments. À plus long terme, Twist poursuit également des opportunités de stockage de données numériques pouvant contribuer aux travaux sur l'ADN et à la mise au point de médicaments biologiques. Twist fabrique des produits destinés à de nombreux secteurs, notamment les soins de santé, les produits chimiques industriels, l'agriculture et la recherche universitaire.

