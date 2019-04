Main-d'oeuvre saisonnière: le CPQ salue l'engagement du gouvernement





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) salue l'engagement du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, de mettre en oeuvre les 14 recommandations contenues dans le rapport de la Table de concertation sur l'emploi saisonnier. Le CPQ est d'avis que ces recommandations font partie de la solution aux enjeux de la saisonnalité auxquels font face des employeurs de partout au Québec.

« Le CPQ se réjouit de constater que la Table de concertation sur l'emploi saisonnier a tenu compte, dans ses constats et ses recommandations ainsi que des besoins et des attentes particulières des employeurs », affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ. « La pénurie de main-d'oeuvre rend encore plus difficile le recrutement d'employés dans des régions et des secteurs d'activité économique caractérisés par la saisonnalité. L'appui du gouvernement vient donner une bouffée d'air frais à des employeurs qui en avaient bien besoin. »

Les mesures proposées s'inscrivent dans la logique de la Stratégie nationale sur la main-d'oeuvre, initiative développée et promue par le CPQ, et de la Grande corvée initiée par le ministre en février dernier. Il y est notamment recommandé d'appuyer les employeurs dans la gestion de leurs ressources humaines. Le CPQ souligne également la cohérence entre les recommandations et les programmes déjà en cours en matière de main-d'oeuvre, comme la campagne nationale sur la valorisation des métiers et professions et l'importance de la formation.

« Nous félicitons le ministre de donner suite rapidement au rapport et nous sommes heureux de constater que le gouvernement fait sienne la vision d'une approche orientée vers l'accompagnement direct des employeurs », conclut, M. Dorval.

Créé en 1969, à l'issue d'un consensus dégagé entre les entreprises, les syndicats et le milieu universitaire, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

