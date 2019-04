Baisse marquée de l'usage du français : le MNQ juge essentiel d'investir massivement en francisation





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois suit de très près la situation concernant le Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec de l'Office québécois de la langue française, publié vendredi matin. Au terme d'une fin de semaine où les statistiques de l'OQLF ont visiblement fait réagir la population et plusieurs instances sur l'importance d'investir en francisation, le MNQ souhaite connaître concrètement les mesures qui seront prises en ce sens par le gouvernement en place.

Avec des statistiques plus qu'inquiétantes, ce rapport montre en effet que l'usage du français diminue de manière importante dans l'espace public, notamment dans les milieux de travail où 24% des personnes immigrantes utilisent désormais plutôt l'anglais. De plus, l'usage exclusif du français au travail est moins présent chez les francophones de 18 à 34 ans que chez ceux âgés de 55 ans et plus. Dans les commerces, la situation n'est pas plus rose ?puisque depuis 2010, l'accueil des clients en français est passé de 84% à 75%. Qui plus est, le rapport montre que les jeunes francophones sont de plus en plus indifférents à se faire servir en français.

«Ces statistiques confirment qu'il est urgent d'investir les ressources nécessaires à la francisation de tous les immigrants pour assurer la pérennité de la langue française au Québec et une intégration pleine et entière pour les nouveaux arrivants à leur société d'accueil. Mais il indique aussi une baisse de popularité importante de notre belle langue française auprès d'une certaine génération. Il est donc urgent de rendre le français attrayant et de susciter la fierté de le parler, le comprendre et l'utiliser.» explique Etienne-Alexis Boucher, président du MNQ. «Nous saluons l'initiative de la ministre Nathalie Roy d'avoir fait publier ce rapport exhaustif, les données de l'OQFL n'ayant pas été mises à jour depuis 2007. Cependant, alors que le gouvernement Legault ne semble pas voir le portrait si noir, le MNQ s'attend de son côté à ce que des moyens concrets soient mis de l'avant pour pallier ce problème du français au Québec, qui persiste au fil du temps. De notre côté, nous jugeons impératif de se pencher sur des solutions concrètes, comme par exemple le projet des Rendez-vous culturels que nous avons mis sur pied en 2017. » ajoute-t-il.

Le MNQ exhorte donc le gouvernement du Québec à mettre en place ses propres recommandations en matière de francisation, notamment celles contenues dans le rapport Samson publié en 2016.

Fondé en 1947, le MNQ est le réseau des 20 Sociétés nationales et Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

