Les gouvernements du Canada et du Québec soutiennent l'innovation forestière et la création d'emplois à Mont-Laurier





MONT-LAURIER, QC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les investissements dans le secteur forestier sont porteurs d'innovation, de croissance économique et de création d'emplois pour nos citoyens. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et du Québec accordent de l'aide financière qui totalise 8,4 M$ à Uniboard Canada inc. L'entreprise, qui compte cinq usines au Québec, exploite la seule usine de panneaux de fibres de moyenne densité et de haute densité de la province. Cette usine est située à Mont-Laurier.

Évalué à plus de 17 M$, le projet d'investissement comprendra l'aménagement, dans les installations de Mont-Laurier, d'un système permettant la récupération de la chaleur, actuellement dissipée dans l'atmosphère par la centrale thermique qui redirigera celle-ci vers le système de séchage des fibres.

Ce nouveau procédé permettra de réduire de façon importante les émissions de CO 2 de l'entreprise, en plus d'augmenter la capacité de séchage et de production de l'usine. La compétitivité par rapport aux fabricants étrangers sera ainsi améliorée. Le projet permettra aussi le maintien d'une centaine d'emplois.

Pour ce projet, Ressources naturelles Canada alloue une contribution non remboursable de 4,9 M$ provenant du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF), Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) verse une contribution remboursable de 1 M$ et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs accorde une somme de 2,5 M$ dans le cadre du programme Innovation Bois.

Citations :

« Les entreprises innovantes comme Uniboard contribuent à faire du Québec et du Canada des chefs de file du secteur forestier, tout en créant de bons emplois dans la région et en protégeant notre environnement. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de contribuer au projet annoncé aujourd'hui. Cet investissement démontre une fois de plus notre détermination à soutenir l'innovation de l'industrie forestière au Québec et au Canada, au profit des générations à venir. »

M. David Graham, député de Laurentides-Labelle

« Les investissements de l'entreprise Uniboard Canada inc. s'inscrivent en droite ligne avec les objectifs de la Stratégie de développement de l'industrie québécoise des produits forestiers 2018-2023. Celle-ci a notamment pour objectif de soutenir les entreprises ayant des projets synonymes d'innovation et de créativité, deux qualités assurant une compétitivité qui se transporte, dans plusieurs cas, au-delà des frontières. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître, à innover et à exporter, afin qu'elles puissent créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Uniboard Canada a su trouver des solutions novatrices pour améliorer ses procédés, s'adapter aux changements et prendre les moyens d'assurer sa croissance. En soutenant ce projet, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements d'obtenir des résultats pour les Canadiens. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Uniboard Canada inc., dont plus de 60 % de la production est vendue à l'extérieur du Québec, contribue de façon importante à l'amélioration de la balance commerciale de la province. Les investissements annoncés aujourd'hui bénéficieront non seulement à Mont-Laurier, mais aussi à l'ensemble de la région. »

Mme Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants

Uniboard Canada emploie 861 personnes dans ses cinq usines québécoises, situées en Abitibi-Témiscamingue, dans le Bas-Saint-Laurent, dans les Laurentides et à Laval .

. Le programme Innovation Bois est l'une des mesures phares de la Stratégie de développement de l'industrie québécoise des produits forestiers 2018-2023, permettant de relever les différents défis de l'industrie des produits forestiers.

Le programme ITIF soutient la compétitivité du secteur forestier en collaborant avec les entreprises forestières à éliminer les risques liés aux nouvelles technologies, à favoriser le déploiement de nouveaux produits de grande valeur et à optimiser le recours à la fibre de bois sous-utilisée. Il s'inscrit comme un des éléments clés dans la réalisation du Cadre de la bioéconomie forestière pour le Canada .

. Les fonds de DEC ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec.

Liens connexes

Pour en savoir davantage sur RNCan, consultez le https://www.rncan.gc.ca/accueil ou Twitter , LinkedIn , Facebook et YouTube.

, , et Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019, le www.dec-ced.gc.ca ou Twitter , LinkedIn et YouTube.

, et Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 12:14 et diffusé par :