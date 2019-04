Appui à l'entrepreneuriat dans la région de la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 95 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) pour 2019. C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette contribution gouvernementale du Secrétariat à la Capitale-Nationale provient du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale.

Ce soutien financier permettra à la CCIQ de de favoriser la croissance de l'économie régionale par le rayonnement des entreprises, que ce soit par des événements de reconnaissance, des projets de développement de l'entrepreneuriat ou par la diffusion de résultats d'études ou d'expertises.

Citation :

« L'apport de l'entrepreneuriat à la vitalité de notre région est indeniable. Je me réjouis que cette aide financière octroyée à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec puisse appuyer nos entrepreneurs dans leurs réalisations. C'est ensemble que nous pourrons maintenir en tête de liste la région de la Capitale-Nationale, reconnue pour ses investissements et sa performance économique. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

L'aide financière accordée provient du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale (FDERCN) du Secrétariat à la Capitale-Nationale.

Le FDERCN vise à soutenir la réalisation de projets ayant des répercussions sur le développement économique et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

Lien connexe :

https://www.scn.gouv.qc.ca/aide-financiere/index.asp

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 10:58 et diffusé par :