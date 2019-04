Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada à l'Auberge des Îles, au Lac Saint-Jean

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations, annoncera un soutien financier à...

Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances, qui oeuvre dans le transport aérien, l'hôtellerie, les forfaits voyages et la distribution, tiendra son assemblée annuelle et...