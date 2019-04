Canon Canada désignée parmi les employeurs les plus écolos au Canada





BRAMPTON, ON, le 15 avril 2019 /CNW/ - Canon Canada Inc., un chef de file en solutions d'imagerie numérique, est ravie d'avoir été désignée parmi les employeurs les plus écolos au Canada de 2019. Le prix souligne les efforts des employeurs qui ouvrent la voie à la création d'une culture de sensibilisation à l'environnement.

« Nous sommes fiers que notre engagement constant envers l'environnement et le développement durable soit reconnu, déclare Nobuhiko Kitajima, président et chef de la direction de Canon Canada. Ce prix témoigne des efforts et des valeurs de plus de 1 000 employés partout au pays.

Nous sommes guidés par notre philosophie d'entreprise, celle du kyosei : vivre et travailler harmonieusement tous ensemble, sans égard à la race, à la religion ou à la culture. Ce prix reflète notre engagement à faire en sorte que le monde soit plus durable non seulement pour nos collectivités locales, mais aussi pour celles à l'échelle mondiale. »

Maintenant à sa 13e année, le prix Les employeurs les plus écolos au Canada est un concours éditorial organisé par le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada en partenariat avec le Globe and Mail. Les lauréats de ce prix sont évalués et sélectionnés selon quatre ensembles de critères :

L'élaboration des initiatives et des programmes environnementaux uniques;

La réduction réussie de l'empreinte écologique de l'entreprise;

La participation des employés aux programmes et la contribution de leurs compétences uniques;

Les initiatives des employés ont été associées à l'identité publique de l'employeur et ont attiré de nouveaux employés dans l'entreprise.

« L'engagement social responsable de la société fait partie de l'identité de Canon Canada », indique Nick Tomotsugu, vice-président, Logistique de l'entreprise, Exploitation et Affaires générales et environnementales. « Nous sommes fiers d'être proactifs dans nos efforts de développement durable et nous nous engageons à nous améliorer continuellement. Nous sommes ravis d'apprendre que nos actions ont changé les choses. »

Les initiatives et les efforts environnementaux de Canon Canada comprennent ce qui suit :

Le programme Embranchement , une initiative bénévole qui offre la chance aux employés de consacrer une partie de leur journée de travail à la création d'espaces verts et d'environnements durables dans les collectivités où ils vivent et travaillent. Ces activités comprennent la plantation d'arbres, l'élimination d'espèces envahissantes et la création d'habitats pour les abeilles.

, une initiative bénévole qui offre la chance aux employés de consacrer une partie de leur journée de travail à la création d'espaces verts et d'environnements durables dans les collectivités où ils vivent et travaillent. Ces activités comprennent la plantation d'arbres, l'élimination d'espèces envahissantes et la création d'habitats pour les abeilles. Le siège social à l'avant-garde de Brampton qui démontre l'engagement envers l'environnement et le développement durable notamment grâce aux caractéristiques suivantes :

qui démontre l'engagement envers l'environnement et le développement durable notamment grâce aux caractéristiques suivantes : Des places de stationnement dédiées au covoiturage et aux vélos pour encourager un navettage plus efficace et écologique;



Un éclairage à DEL écoénergétique dans tout le bâtiment grâce au système de contrôle adaptatif solaire HyperionMC qui permet de réguler la température du bâtiment par rapport à la lumière du jour;



Un système d'eaux grises sur le toit qui recueille l'eau pluviale afin qu'elle soit utilisée pour les systèmes de chasse d'eau et l'irrigation. Ce système permet d'économiser chaque année environ 20 % de la consommation d'eau municipale à usage domestique de Canon Canada;



Un vaste espace vert, comprenant un sentier récréatif et un bassin d'eau pluviale derrière le bâtiment ainsi que 16 000 arbustes et 200 arbres résistants à la sécheresse, pour que les employés et les résidents du quartier puissent en profiter.

Des événements spéciaux de recyclage des appareils électroniques organisés dans des bureaux partout au pays pour encourager les employés à recycler de façon responsable leurs vieux appareils électroniques et produits textiles. En 2018 seulement, les employés ont évité d'envoyer plus de 1 000 kilogrammes de produits électroniques grand public et près de 250 kilogrammes de produits textiles aux sites d'enfouissement!

organisés dans des bureaux partout au pays pour encourager les employés à recycler de façon responsable leurs vieux appareils électroniques et produits textiles. En 2018 seulement, les employés ont évité d'envoyer plus de 1 000 kilogrammes de produits électroniques grand public et près de 250 kilogrammes de produits textiles aux sites d'enfouissement! Des bacs spéciaux installés dans plusieurs bureaux partout au pays pour le recyclage des piles, des cartouches de toner et d'appareils électroniques usagés.

installés dans plusieurs bureaux partout au pays pour le recyclage des piles, des cartouches de toner et d'appareils électroniques usagés. Une journée de sensibilisation à l'environnement , un événement annuel organisé, dans le cadre du Jour de la Terre , au siège social de Brampton en collaboration avec les conseils scolaires locaux pour accroître la sensibilisation à l'environnement dans divers groupes scolaires de la collectivité.

, un événement annuel organisé, dans le cadre du , au siège social de en collaboration avec les conseils scolaires locaux pour accroître la sensibilisation à l'environnement dans divers groupes scolaires de la collectivité. Une participation à plusieurs programmes de recyclage des produits électroniques dans l'ensemble du pays, dont la Canadian Stewardship Services Alliance, Éco Entreprises Québec et Recyclage des produits électroniques Canada .

dans l'ensemble du pays, dont la Canadian Stewardship Services Alliance, Éco Entreprises Québec et Recyclage des produits électroniques . Une certification ISO 14001 internationale dans plusieurs bureaux au Canada . La norme certifie que Canon Canada a mis en place, maintenu et constamment amélioré son système de gestion de l'environnement et s'assure qu'elle répond ou dépasse toutes les obligations en matière de conformité environnementale.

dans plusieurs bureaux au . La norme certifie que Canon Canada a mis en place, maintenu et constamment amélioré son système de gestion de l'environnement et s'assure qu'elle répond ou dépasse toutes les obligations en matière de conformité environnementale. Une politique d'approvisionnement écologique qui veille à ce que l'entreprise s'approvisionne en pièces, en produits et en services auprès de fournisseurs fidèles à l'engagement de Canon Canada envers l'environnement et le développement durable.

Le prix récompensant les employeurs les plus écolos s'ajoute à la liste de prix pour l'environnement que l'entreprise a récemment reçus, dont le prix pour la Société technologique la plus avant-gardiste en matière de respect de l'environnement (prix or aux Canadian Printing Awards 2017) et le prix de mérite pour les amis de la rivière Credit (Credit Valley Conservation, 2017).

À propos de Canon Canada Inc.

Établie à Brampton (Ontario), Canon Canada Inc., une filiale en propriété exclusive de Canon USA, est un important fournisseur de solutions grand public, interentreprises et d'imagerie médicale numérique. L'innovation et les technologies de pointe jouent un rôle essentiel dans le succès de la société. Canon Canada Inc. s'est engagée à assurer le plus haut niveau de satisfaction et de fidélisation de la clientèle, offrant un service après-vente et de soutien 100 pour cent canadien pour tous les produits qu'elle distribue. Canon Canada Inc. est fidèle à sa philosophie du Kyosei en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Pour obtenir plus d'information, consultez le site http://canon.ca , ou suivez la société sur Facebook , Twitter ou Instagram en utilisant @CanonCanada.

SOURCE Canon Canada Inc.

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 09:30 et diffusé par :