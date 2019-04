HoryouToken, la première devise numérique consacrée à l'inclusion et à la promotion des objectifs de développement durable de l'ONU, est présentée à l'occasion du WSIS 2019





Le plus important forum sur les technologies de l'information et de la communication était le cadre idéal pour permettre à Horyou, le réseau social au service du bien social, d'établir la pertinence et le bien-fondé de sa devise numérique au service de causes porteuses de sens.

GENÈVE, 15 avril 2019 /PRNewswire/ -- HoryouToken a été présenté par Yonathan Parienti, fondateur et PDG de Horyou, le réseau social pour le Social Good, lors du World Summit on the Information Society ? le WSIS 2019 Forum-, le plus important événement sur les TIC au monde, coorganisé par plusieurs agences des Nations Unies, l'UIT, l'UNESCO, le PNUD et la CNUCED, qui a réuni des représentants de l'industrie et des gouvernements de 193 pays et qui s'est tenu du 8 au 12 avril à Genève.

Au cours d'une session directive de haut niveau sur l'inclusivité et l'accès à l'information, ainsi que lors d'un atelier sur HoryouToken*, Yonathan Parienti, instigateur du concept de Blockchain with a Purpose, s'est exprimé sur la pertinence et le bien-fondé d'une monnaie numérique socialement inclusive. Sa contribution au forum, et particulièrement à l'atelier intitulé « Technologie pour le développement durable et impact dans un monde en constante évolution », a mis en lumière le rôle de HoryouToken pour soutenir les actions, les informations et les projets de Social Good, faisant écho aux objectifs de développement durable de l'ONU. Tout en permettant à n'importe qui de soutenir le bien social, HoryouToken offre également l'accès à un service de redistribution appelé Proof of Impact, un système traçable et transparent qui monétisera les transactions quotidiennes et financera des projets , des individus et des organisations à travers le monde.

« De nombreux entrepreneurs, citoyens et membres de la jeunesse attendent ce petit coup de pouce supplémentaire pour leurs projets et leurs actions de Social Good, qui peut se manifester par la visibilité, mais également par le financement. C'est pour cela que nous avons développé une devise pour l'inclusion ? une stratégie transparente et décentralisée permettant d'influencer les gens et de tirer parti d'une communauté mondiale d'acteurs du changement », a déclaré M. Parienti au cours de la session directive de haut niveau.

Yonathan Parienti a souligné le pouvoir de réseaux sociaux tels que Horyou, qui favorise une connectivité significative au sein de sa communauté mondiale qui s'étend à plus de 180 pays. « Ces citoyens façonnent le monde de demain et partagent les initiatives qui les touchent au coeur. Ils représentent la culture, l'art et la diversité et font progresser l'innovation », a-t-il ajouté.

Le WSIS forum a toujours facilité des discussions d'avant-garde sur les innovations perturbatrices grâce à son programme crowdsourcé, qui a placé des sujets tels que le big data, l'IA et la blockchain sur le devant de la scène, s'inspirant d'entreprises et de start-ups innovantes, de représentants gouvernementaux, de membres de la jeunesse et d'entrepreneurs sociaux. « Le fait que nous nous trouvions parmi des acteurs si importants dans cet écosystème prouve que nous suivons la bonne voie pour mettre l'innovation sociale et la technologie au service du bien », a déclaré M. Parienti.

*HoryouToken (HYT) est coté sur CoinTiger et LATOKEN.

Horyou.com est le réseau social pour le Social Good pour des interactions positives et significatives entre les acteurs du changement, favorisant les objectifs de développement durable de l'ONU. Horyou est l'organisateur du SIGEF, le Social Innovation and Global Ethics Forum, dont la 6e édition se tiendra à Tokyo, les 18 et 19 septembre 2019 (www.sigef2019.com).

