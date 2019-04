AEDAS Homes renforce ses perspectives pour les livraisons de 2019 avec des travaux de construction achevés en moyenne à 80 %





l Au cours du premier trimestre de 2019, la société a démarré le développement de 520 nouvelles unités

l Le constructeur de maisons a clôturé le mois de mars avec des permis de construire pour 35 % de ses livraisons prévues en 2021, soit 846 unités sur les 2 438 unités prévues pour cette période.

l David Martinez, PDG d'AEDAS Homes, a déclaré : « Nos résultats opérationnels du premier trimestre confirment la solidité de notre plan de développement. »

MADRID, 14 avril 2019 /PRNewswire/ -- AEDAS Homes, l'un des principaux promoteurs immobiliers du nouveau cycle immobilier en Espagne, a annoncé ses résultats d'exploitation pour le premier trimestre dans un bulletin mensuel envoyé aux investisseurs.

La société a partagé l'avancement des travaux de construction des 1 055 unités qu'elle compte livrer cette année et qui sont, en moyenne, achevées à 80 % sur l'ensemble des développements du constructeur. David Martinez, PDG d'AEDAS Homes, a souligné que ce chiffre « confirme clairement les capacités opérationnelles de la société ». Il a ensuite souligné que « le fait que les travaux de construction soient avancés à ce point montre bien le niveau d'effort et l'approche de gestion pratique adoptée par notre équipe de professionnels, de sorte que nous pourrons atteindre ? comme nous l'avons fait jusqu'à présent ? tous nos objectifs en matière de livraisons prévues ».

Les progrès importants réalisés dans les travaux de construction pour 2019 sont précisément ce qui a permis la réalisation de 6 projets de développement (Galera Sun à Estepona, sur la Costa del Sol, Hacienda del Mar II et Brisas à Alicante, Nou Eixample Mar à Vilanova i la Geltrú, Barcelone et les premières phases de Jardines Hacienda Rosario à Séville, et Villas del Arco Norte à Dos Hermanas, Séville), pour un total de 603 unités. Au total, le développeur a clôturé le premier trimestre avec 3 407 unités en construction, après avoir démarré la construction de 520 nouvelles unités au cours du premier trimestre 2019.

Visibilité commerciale

En outre, la société continue à offrir une grande visibilité de ses objectifs commerciaux, ayant déjà vendu 83 % des 1 055 livraisons prévues pour 2019. À l'horizon 2020, 100 % des 1 986 unités devant être livrées sont en construction et 55,3 % ont déjà été vendues. Au cours du premier trimestre de 2019, l'entreprise a réalisé 300 ventes.

À cela s'ajoute le fait que la société dispose désormais de permis de construire pour 35 % des logements qu'elle compte livrer en 2021, à savoir, au 31 mars, elle avait déjà obtenu des permis de construire pour 846 des 2 438 logements qu'elle doit livrer courant 2021.

« Nos résultats opérationnels du premier trimestre confirment une nouvelle fois la solidité de notre plan de développement et garantissent que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de taux de rendement que nous nous sommes engagés à atteindre, à savoir 3 000 unités lancées sur le marché chaque année, à partir de 2020, et 3 000 unités livrées chaque année, à partir de 2022 », a expliqué David Martinez, PDG d'AEDAS Homes.

À propos d'AEDAS Homes

Le promoteur AEDAS Homes, société cotée à Madrid le 20 octobre 2017, avec une capitalisation boursière de plus de 1,5 milliard d'euros, est un leader du secteur de la promotion résidentielle en Espagne. La société joue un rôle clé dans le nouveau cycle du secteur immobilier espagnol, qui doit être marqué par le professionnalisme et un respect des normes rigoureux.

Selon les analystes, AEDAS Homes dispose du meilleur parc foncier d'Espagne, la plupart de ses terrains étant en effet classés comme étant prêts à construire. La société possède un portefeuille de plus de 1,8 million de mètres carrés pour la construction de plus de 15 000 logements sur les principaux marchés immobiliers et centres économiques du pays, ainsi que dans les régions environnantes : Centre, Catalogne, Est et Baléares, Andalousie et Costa del Sol.

Renseignements complémentaires :

https://www.aedashomes.com/en

Vidéo d'entreprise d'AEDAS :

https://www.youtube.com/watch?v=kkyf0TgNmyY

