Les chemins de fer canadiens continuent de soutenir l'amélioration de la sécurité ferroviaire





OTTAWA, le 12 avril 2019 /CNW/ - L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) a accueilli favorablement aujourd'hui la réponse du ministre des Transports Marc Garneau aux recommandations formulées par le Comité d'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire. L'ACFC se réjouit de poursuivre sa collaboration avec Transports Canada en vue d'apporter des améliorations significatives à la sécurité.

Le ministre des Transports a nommé un comité indépendant le 26 avril 2017 afin d'effectuer un examen législatif de la Loi sur la sécuritaire ferroviaire et d'évaluer la sécurité ferroviaire au Canada. Le rapport du comité, déposé au Parlement le 31 mai 2018, conclut que le réseau de transport ferroviaire canadien est sûr et le devient de plus en plus.

« Le secteur ferroviaire appuie l'engagement du ministre des Transports à l'égard de la sécurité, une valeur fondamentale qui sous-tend nos activités au quotidien, a déclaré Marc Brazeau, président-directeur général de l'ACFC. L'ACFC tient à remercier M. Richard Paton, Mme Pauline Quinlan et Mmeme Brenda Eaton de leur participation au comité d'examen indépendant. L'ACFC salue les efforts du gouvernement visant à accélérer l'utilisation de la technologie et l'innovation dans le secteur ferroviaire par le moyen de grandes initiatives telles que le Centre de l'innovation. »

L'ACFC et ses membres ont participé activement à l'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et ont présenté un mémoire contenant 13 recommandations pour améliorer la sécurité ferroviaire au Canada.

Le mémoire est accessible ici (en anglais seulement).

À propos de l'Association des chemins de fer du Canada

L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) représente plus de 60 chemins de fer marchandises et voyageurs, qui acheminent près de 84 millions de voyageurs-déplacements et l'équivalent de 310 milliards de dollars en marchandises chaque année au Canada. L'ACFC fait valoir les intérêts de ses membres et de ses membres associés afin que le secteur ferroviaire demeure concurrentiel au niveau mondial, écologiquement durable, et surtout sûr. Pour en savoir plus, visitez-nous sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.

SOURCE ASSOCIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA

Communiqué envoyé le 12 avril 2019 à 13:09 et diffusé par :