Le gouvernement du Québec dévoile une plaque d'immatriculation unique pour les vétérans





QUÉBEC, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Caire, sont heureux de dévoiler une nouvelle plaque d'immatriculation commémorative pour les vétérans, donnant ainsi suite à un engagement formulé lors de la dernière campagne électorale. Cette annonce a eu lieu en présence de M. Kenneth R. Ouellet, président de la Direction provinciale du Québec de la Légion royale canadienne.

Comme c'est le cas dans les autres provinces canadiennes et au Yukon, les vétérans pourront être identifiés plus aisément grâce à la plaque d'immatriculation de leur véhicule. Ainsi, la nouvelle plaque se verra ornée d'un champ de coquelicots, de visages de soldats vus de profil (ceux d'une femme et d'un homme) et de la mention « vétérans ». L'actuel coquelicot viendra compléter le tableau. Ce nouveau visuel permettra de mettre davantage en lumière la contribution exceptionnelle des vétérans à notre histoire et à la défense de notre démocratie.

Le remplacement des plaques existantes sera entièrement pris en charge par la Société de l'assurance automobile du Québec et les plaques seront acheminées directement au domicile des vétérans qui souhaiteront se la procurer.

« Le gouvernement tient à souligner la contribution remarquable des vétérans qui ont accepté de servir et de défendre leur pays et les valeurs de la démocratie. Cette nouvelle plaque se veut non seulement une marque de reconnaissance, mais aussi un hommage à ces femmes et ces hommes pour leur engagement et leur sacrifice pour la défense de nos droits, de nos valeurs et de notre démocratie. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Plusieurs anciens combattants ont demandé que leurs plaques d'immatriculation permettent de les identifier de façon plus marquée. Lors de la dernière campagne électorale, nous nous sommes engagés à reconnaître leur apport à la société québécoise avec une plaque d'immatriculation encore plus distinctive. Aujourd'hui, nous tenons parole et nous sommes fiers de leur proposer cette nouvelle plaque qui répond aux attentes qu'ils avaient exprimées. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Détails sur l'offre de plaques d'immatriculation commémoratives pour vétérans :

Qui peut commander une plaque d'immatriculation pour vétérans?

La plaque commémorative est offerte aux vétérans (anciens combattants) qui en font la demande à la Légion royale canadienne pour un véhicule déjà immatriculé avec une plaque standard.



Véhicules admissibles :

Véhicules de promenade

Motocyclettes

Véhicules et motocyclettes électriques

Habitations motorisées (3 000 kg ou moins)

Frais de remplacement de la plaque d'immatriculation pour vétérans par le nouveau modèle :

Tous les frais seront assumés par la Société.

Le coût annuel de l'immatriculation du véhicule demeurera le même.

Comment commander une plaque du nouveau modèle?

Les vétérans qui ont déjà une plaque commémorative recevront par la poste, dans les prochaines semaines, une lettre explicative ainsi qu'un formulaire qu'ils devront retourner à la Société pour recevoir sans frais une plaque d'immatriculation du nouveau modèle. Ceux dont le véhicule n'est pas déjà immatriculé avec une plaque commémorative et qui font une première demande à la Légion royale canadienne recevront automatiquement une plaque du nouveau modèle.

Comment se procurer une plaque d'immatriculation commémorative pour vétérans lorsqu'on n'en possède pas?

Le vétéran qui ne possède pas de plaque d'immatriculation commémorative doit en faire la demande à la Légion royale canadienne en remplissant un formulaire d'admissibilité et en payant les 15 $ servant à couvrir les frais d'administration.

Lien connexe :

https://saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/immatriculer-vehicule/plaque-veteran/

