Inspirés par l'héritage de Terry Fox, les centres d'oncologie canadiens unissent leurs forces pour la première fois

ST. JOHN'S, NL, le 12 avril 2019 /CNW/ - Inspirés par l'héritage de Terry Fox, l'Institut de recherche Terry Fox et ses partenaires inauguraient aujourd'hui un nouveau réseau national unissant pour la première fois des hôpitaux et des centres de recherche universitaires en oncologie de premier plan et d'un bout à l'autre du pays, dans le but d'accélérer les progrès réalisés par la médecine de précision au profit des patients atteints de cancer.

Le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir a été nommé en l'honneur du périple entrepris par Terry pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Cette course s'était amorcée à St. John's, en ce jour, il y a 39 ans. « Terry avait dit que le Marathon devrait se poursuivre sans lui, et il serait très fier de ce grand avènement, qui est le fruit d'une collaboration à la fois inspirante et touchante. Nous sommes très reconnaissants envers les millions de Canadiens et de Canadiennes qui ont fait en sorte de garder vivant son rêve, ainsi qu'envers les partenaires de recherche et de financement qui rendent aujourd'hui possible la création de ce réseau de médecine de précision. Vous êtes une nouvelle source d'espoir pour les patients atteints de cancer, » déclarait Darrell Fox, au nom de la famille Fox.

Le réseau sera créé grâce à un soutien financier du gouvernement du Canada pouvant atteindre 150 M$ sur cinq ans, comme le stipulait l'annonce du 19 mars dernier faite dans le cadre du budget 2019. Cinq consortiums régionaux représentant des établissements de recherche et de soins de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, du Québec, des Prairies et de l'Atlantique devraient faire partie du réseau une fois que celui-ci sera pleinement fonctionnel.

Le Dr Victor Ling, président et directeur scientifique de l'Institut de recherche Terry Fox, déclarait que, en vertu de ce nouveau réseau de recherche Terry Fox, les centres et les chercheurs formeront une Équipe Canada de la recherche sur le cancer, partageant les connaissances, tirant profit de la technologie et favorisant avant tout la collaboration. « Nous mettrons à profit les nouvelles technologies, dont la génomique, l'imagerie médicale et l'intelligence artificielle, afin que les patients atteints de cancer, peu importe où ils vivent au Canada, aient accès à la médecine de précision, et ce, afin que le bon traitement soit offert au bon patient, au bon moment. »

L'investissement fédéral sera assorti d'un financement égal de la part des partenaires du réseau, de leurs fondations et de La Fondation Terry Fox. Financés par l'IRTF et ses partenaires régionaux, des projets pilotes en médecine de précision sont déjà en cours en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

« L'annonce d'aujourd'hui faite par l'IRTF au sujet de la création et de l'inauguration des Centres d'oncologie du Marathon de l'espoir est historique. Grâce à l'investissement du gouvernement fédéral dans cette initiative, les Canadiens d'un bout à l'autre du pays, patients et chercheurs, auront la chance de se réunir pour amorcer une nouvelle ère de médecine de précision et de coopération; mais, plus important encore, ils pourront avoir un réel impact sur nos progrès contre cette maladie, » déclarait le Dr Brad Wouters, vice-président administratif, science et recherche, University Health Network (Princess Margaret Cancer Centre) de Toronto, partenaire du réseau en Ontario.

« Nous sommes enchantés de la décision capitale du gouvernement fédéral d'investir dans la recherche sur le cancer de calibre international en collaborant avec l'Institut de recherche Terry Fox et les principaux centres d'oncologie au Canada. Ce réseau nous rapproche de la réalisation du rêve de Terry, soit un monde sans cancer, » disait William Pristanski, président du conseil de La Fondation Terry Fox.

À PROPOS DU RÉSEAU DES CENTRES D'ONCOLOGIE DU MARATHON DE L'ESPOIR :

Le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir est la concrétisation d'une vision de longue date de l'Institut de recherche Terry Fox. Inspiré par Terry Fox et par son Marathon de l'espoir, le réseau représente une puissante plateforme collaborative qui comblera la brèche qui existe entre la recherche en laboratoire et les soins au patient en clinique. Tout comme Terry Fox a uni les Canadiens avec sa course et son rêve d'éliminer le cancer, les Centres d'oncologie du Marathon de l'espoir uniront nos chercheurs sur le cancer, qui poursuivront le même objectif lié à la médecine de précision.

À PROPOS DE L'INSTITUT DE RECHERCHE TERRY FOX

L'Institut de recherche Terry Fox (IRTF), fondé en 2008, investit dans des équipes et des partenariats de recherche en oncologie de calibre international axés sur la collaboration. Avec ses partenaires de recherche et de financement, l'IRTF s'emploie à provoquer la transformation de la recherche sur le cancer au pays en réunissant des organismes canadiens de premier plan en matière de recherche et de traitement du cancer et en leur permettant d'agir dans le cadre offert par le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir. www.tfri.ca

À PROPOS DE LA FONDATION TERRY FOX

La Fondation Terry Fox préserve la vision et les principes de Terry Fox, tout en recueillant des fonds pour la recherche sur le cancer par l'intermédiaire de La Journée Terry Fox annuelle, de La Journée Terry Fox des écoles et d'autres initiatives de financement. À ce jour, plus de 550 millions de dollars ont été récoltés au nom de Terry Fox à l'échelle de la planète pour la recherche sur le cancer. La première Journée Terry Fox s'est tenue en 1981, et La Fondation Terry Fox a été créée en 1988. Son siège social est situé à Burnaby, C.-B. La Fondation a des succursales dans neuf provinces au pays. www.terryfox.org

