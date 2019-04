Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan font équipe avec Habitat pour l'humanité pour la construction d'une maison à Moose Jaw





MOOSE JAW, SK, le 11 avril 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan collaborent avec Habitat pour l'humanité à Moose Jaw afin d'offrir à une autre famille saskatchewanaise dans le besoin un logement sûr et abordable.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Greg Lawrence, député provincial de Moose Jaw Wakamow, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), ont annoncé officiellement aujourd'hui l'inauguration des travaux de construction de la nouvelle maison d'Habitat pour l'humanité.

Cette maison d'Habitat pour l'humanité compte deux étages et trois chambres. Elle est située au 914, rue Ominica Ouest. Le rez-de-chaussée et l'étage supérieur auront une superficie totale d'environ 1 456 pieds carrés (135 mètres carrés).

Citations :



« Au fil des ans, notre gouvernement a fait équipe avec Habitat pour l'humanité afin de bâtir des habitations sûres et abordables pour les familles de la Saskatchewan, et ce projet ne fait pas exception. Les efforts et la coopération sont à l'honneur pendant les travaux de construction de toutes ces habitations. Les sommes investies permettront de bâtir une nouvelle maison pour une famille qui le mérite, en lui offrant un endroit qu'elle pourra fièrement appeler son chez-soi. »

-- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Nous sommes heureux de collaborer avec Habitat pour l'humanité et ses partenaires afin d'apporter un changement durable dans la vie d'une autre famille saskatchewanaise qui a besoin d'un logement sûr, stable et abordable. Moose Jaw est une collectivité diversifiée dont les membres travaillent et bâtissent leur avenir ensemble. Cette cérémonie d'inauguration des travaux est un autre exemple de la concrétisation de cet engagement. Notre gouvernement continue de venir en aide à Habitat et à la population de la Saskatchewan pour faire progresser les choses dans la province. »

-- Greg Lawrence, député provincial de Moose Jaw Wakamow

« Nous sommes très fiers de tout ce qu'a accompli notre section de Moose Jaw au cours des 11 dernières années. La construction de cette neuvième maison d'Habitat pour l'humanité à Moose Jaw témoigne du travail remarquable réalisé par le comité, les donateurs, les organismes de parrainage, les bénévoles et les membres de la collectivité qui changent les vies de familles qui travaillent fort en leur offrant un accès abordable à la propriété. Je tiens à remercier ceux qui ont rendu cet événement possible. »

-- Kelly Holmes-Binns, directrice générale, Habitat pour l'humanité Regina

Faits en bref :



Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat pour l'humanité consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres maisons de l'organisme. La famille achète la maison à sa juste valeur marchande et rembourse un prêt hypothécaire sans intérêt ni mise de fonds correspondant à 25 % de son revenu brut annuel. Une fois la maison terminée, les familles partenaires d'Habitat lui remboursent un prêt hypothécaire abordable et sans intérêt dont les versements contribuent à la réalisation de nouveaux chantiers. Pour en savoir plus sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan , consultez le site www.habitat.ca.

, consultez le site www.habitat.ca. Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, versent conjointement un montant de 65 000 $ pour la construction de cette nouvelle maison, dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) 2014-2019.

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, versent conjointement un montant de 65 000 $ pour la construction de cette nouvelle maison, dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) 2014-2019. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Depuis mars 2009, la province a contribué à hauteur de 10,85 millions de dollars aux projets d'Habitat pour l'humanité. Cet investissement appuie l'objectif de la stratégie de la Saskatchewan en matière de logement, qui consiste à veiller à ce que les résidents de la province aient accès à des logements abordables, sûrs et stables.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin, et elle fournit des résultats de recherches et des conseils objectifs à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth : Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 780 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en savoir plus, consultez le www.saskatchewan.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 16:45 et diffusé par :