GardaWorld reconnue comme un employeur de choix pour les anciens combattants





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - GardaWorld a reçu le prix de Transition vers l'emploi des anciens combattants à l'occasion de la célébration annuelle du service militaire sur la Colline du Parlement. Le prix souligne sa contribution quant à l'embauche d'anciens combattants, de réservistes et de leurs conjoints. Cet événement réunit des parlementaires de tous les partis, des membres des Forces armées canadiennes, des citoyens et des chefs d'entreprise pour marquer le travail extraordinaire de Canadiens qui appuient les hommes, les femmes et les familles qui ont servi leur pays.

GardaWorld est ainsi reconnue pour son dévouement exceptionnel quant à l'embauche d'anciens combattants, de réservistes et de leurs conjoints dans tous les aspects de ses activités, tant au Canada qu'à l'étranger.

L'honorable Erin O'Toole, fondateur de la célébration annuelle du service militaire, a dit : «?C'est formidable de voir des beaux exemples de réussite canadienne comme GardaWorld qui font leur part et démontrent la valeur d'embaucher des anciens combattants et des réservistes des Forces armées canadiennes. Les anciens combattants ont tellement de talents différents à offrir, et leur expérience en leadership direct leur permet de faire une belle transition vers des entreprises comme GardaWorld qui ont des opérations de haut niveau au Canada et à l'étranger.?»

L'honorable Erin O'Toole enchaine : «?Ces gens ont servi leur pays et ont fait des sacrifices importants. Le gouvernement doit les aider dans leur transition vers une deuxième carrière, afin qu'ils puissent établir des racines, élever une famille et s'impliquer dans leur communauté. Cependant, le gouvernement ne peut le faire seul. Nous avons besoin de grandes entreprises comme GardaWorld, VIA Rail et la Banque de Montréal, qui reconnaissent les compétences extraordinaires de nos anciens combattants et réservistes et qui leur donnent la possibilité de réussir.?»

En remettant le prix, Leona Alleslev, députée et ancienne combattante, a déclaré : "GardaWorld, chef de file de l'industrie de la sécurité internationale, a fait preuve d'un véritable leadership en reconnaissant les hommes et femmes canadiens qui ont à coeur le sens du service.

GardaWorld a mis sur pied un programme militaire de marque, afin de recruter des anciens combattants, réservistes et conjoints des militaires conjoints tout en les appuyant pour une réussite dans leur transition. De plus, GardaWorld a appuyé activement la Fondation de la Patrie gravée sur le coeur et le Réseau de transition des vétérans dans le but d'établir le tout premier programme de transition en français pour les anciennes combattantes au Québec.

« En tant qu'ancienne combattante, la transition de la vie militaire à GardaWorld s'est faite de façon harmonieuse. Il y a beaucoup d'opportunités, au Canada ou à l'étranger, des postes différents comme agent de sécurité, agent au transport de valeurs ou gestionnaire, etc. GardaWorld offre de nombreuses possibilités aux personnes ayant une formation militaire », a déclaré Lisa Fara, responsable du service à la clientèle chez GardaWorld.

GardaWorld soutient également les militaires aux niveaux national et local. L'entreprise a adopté une politique de congé pour les réservistes au-delà des exigences légales et qui assure aux réservistes de bénéficier du temps nécessaire pour remplir leurs obligations militaires.

« Nous avons toujours l'ambition d'embaucher un plus grand nombre de Canadiens exceptionnels qui ont servi leur pays et qui méritent une deuxième carrière. GardaWorld est toujours soucieuse d'embaucher ces gens de qualités. En plus d'être la bonne chose à faire, notre entreprise y voit ses standards de qualité rehaussés » mentionne l'honorable Christian Paradis, Vice-président principal, développement stratégique, services de sécurité.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de sécurité au monde, offrant des services de transport de valeurs, des solutions de sécurité physique et spécialisée et, avec le portail?Crisis24, la diffusion d'informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Partenaire de choix pour des entreprises privées, des gouvernements, des organismes humanitaires ainsi que des multinationales détenant des effectifs aux quatre coins du monde, GardaWorld emploie plus de 90?000 professionnels dévoués et hautement qualifiés qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Dans le monde complexe où nous vivons, notre réputation est basée sur la qualité de nos services et sur l'engagement et l'intégrité de nos gens.

Pour plus d'information à propos du programme d'emploi militaire de GardaWorld, visitez www.garda.com/militaires.

