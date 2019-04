E-Taxi dépose une offre pour acquérir Taxelco et relancer Téo





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise E-Taxi inc. a déposé aujourd'hui une offre d'achat au syndic Richter pour se porter acquéreur de Taxelco, notamment en vue de relancer Téo Taxi sous un nouveau modèle d'affaires. L'offre d'achat comprend l'acquisition des actifs et des opérations de Taxi Diamond, de Taxi Hochelaga et la technologie développée par Téo Techno. Le montant et les autres conditions de l'offre ne seront pas dévoilés.

« Comme pour tous les Québécois, l'électrification des transports est au coeur de nos pensées depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous misons sur notre expérience du milieu afin de donner une 2e chance à Téo Taxi, sous un modèle d'affaires plus profitable et plus efficient. Nous sommes également solidaires de l'industrie québécoise du taxi, qui vit une incertitude réelle en raison de la proposition de réforme du gouvernement. Dans ce contexte, notre geste doit être interprété comme la preuve d'un désir profond de contribuer à la modernisation et à la pérennité de l'industrie québécoise du taxi », déclarent MM. Yung et Fabien Cuong, cofondateurs de E-Taxi inc.

Si l'offre est acceptée, la nouvelle flotte de taxis électriques de Téo Taxi sera composée des véhicules e6 du fabricant chinois BYD, partenaire de l'entreprise E-Taxi inc. et avec qui des discussions sérieuses ont cours depuis plusieurs mois.

Figure bien connue du milieu du transport, M. Yung Cuong est notamment propriétaire de Taxi Para-adapté, une entreprise de taxi adapté non médical desservant la Société de transport de Montréal (STM) et les établissements de santé et services sociaux de la grande région de Montréal. Il est également impliqué chez Paxi Technologies inc., un fournisseur de technologies pour l'industrie du taxi, et ancien propriétaire de Taxi Pontiac. Son fils, M. Fabien Cuong, dispose d'un parcours professionnel d'entrepreneur et est cofondateur de l'entreprise E-Taxi inc.

Fondée à Montréal en 2017, E-Taxi inc. a pour mission de prendre part activement à l'électrification des transports au Canada.

