Un service de télémédecine propulsé par l'IA maintenant offert aux Canadiens





Un partenariat en télémédecine offrant aux Canadiens un accès illimité et immédiat à des médecins

MONTRÉAL, 11 avril 2019 /CNW/ - VirtuelMED s'associe avec HealthTap, une entreprise américaine oeuvrant dans le domaine des technologies en soins de santé, afin d'offrir aux Canadiens un accès simple et rapide à un service de télémédecine propulsé par l'IA (intélligence artificielle). Fini l'attente aux urgences pendant des heures ou attendre des semaines, voire des mois, avant d'obtenir un rendez-vous chez le médecin. Ce service est offert sur tout appareil ayant un accès Internet et permettant un vérificateur de symptômes via l'IA. Les membres de VirtuelMED profiteront d'un accès rapide à des soins de première ligne 24 heures par jour, 7 jours sur 7 offerts par une équipe de médecins. Si un diagnostic ne peut être donné en téléconsultation, un rendez-vous en personne sera fixé dans les 24 heures.1

Soins de première qualité

Dérigée par des médecins, VirtuelMED est une entreprise enregistrée auprès du Collège des médecins du Québec offrant des services de soins de santé aux Canadiens. Propulsée par la technologie de HealthTap, VirtuelMED offrira à ses membres et aux entreprises un accès virtuel et immédiat à des médecins faisant partie de son équipe. VirtuelMED fournira à ses membres une gamme complète de services, y compris des diagnostics, des références, des prescriptions, des résultats de laboratoire et des plans de traitement, et ce, partout au Canada et aux États-Unis. « Nous sommes fiers d'être les premiers à aider les Canadiens et les entreprises à gagner un temps précieux et à économiser via un accès facile et rapide à notre équipe de médecins. Cela est rendu possible grâce à l'application de télémédecine reconnue de HealthTap et à nos cliniques en place », souligne Dre Patricia Côté, copropriétaire de VirtuelMED.

VirtuelMED offrira des forfaits directement aux entreprises ou par l'entremise de leurs assureurs afin de permettre aux employés un accès à un service de télémédecine de première ligne, qui réduit les coûts, gagne du temps et augmente la satisfaction de tous. Des forfaits familiaux et individuels seront également offerts à tous les Canadiens. Par l'entremise de l'application VirtuelMED, les utilisateurs auront accès direct à un médecins leur offrant un diagnostic personnalisé. Les membres de VirtuelMED pourront également avoir accès à un service de télémédecine lorsqu'ils voyagent aux États-Unis, pouvant ainsi éviter des coûts de traitements onéreux. L'application ainsi que les services offerts par VirtuelMED seront disponibles à tous les Canadiens, en français et en anglais, d'ici la fin 2019.

Chef de file en technologies de la santé virtuelle

HealthTap est reconnue mondialement, offrant un accès à des soins de première ligne grâce à son application conviviale et attrayante. La plateforme de HealthTap propulsée par l'IA personnalise les soins aux usagers et permet un accès rapide entre les membres et leurs médecins. HealthTap investira des sommes importantes afin d'adapter la technologie aux besoins spécifiques des soins de santé canadiens et accroître le réseau de médecins de VirtuelMED. Selon Sean Mehra, responsable des stratégies chez HealthTap, « HealthTap est ravie de s'associer à VirtuelMED qui, par l'intégration de leur technologie, offrira aux consommateurs une expérience positive afin de résoudre les problèmes affectant les soins de santé canadiens. Cette application, propulsée par l'IA, est soutenue par une communauté mondiale de médecins et de patients. La réputation de VirtuelMED, reconnue pour offrir une médecine de qualité, sera rehaussée et deviendra la référence en matière de fournisseur de soins, dévouée à offrir un accès rapide à ses membres. »

La technologie de HealthTap, actuellement utilisée à travers le monde par des employeurs, des compagnies d'assurance, des systèmes de santé et des usagers, obtient les meilleurs résultats de l'industrie. Les entreprises rapportent un taux d'utilisation des usagers 18 fois plus élevé que la moyenne de l'industrie médicale. Les membres et les médecins utilisant l'application font état d'un taux de satisfaction 7 fois plus élevé que les solutions de télémédecine autonome. L'utilisation de HealthTap permet de sauver temps et argent aux entreprises et consommateur.

1 Selon la mesure autorisée par la loi présentement, offerte uniquement au Québec dans les cliniques ExcelleMD.

À propos de VirtualMED en partenariat avec ExcelleMD

VirtealMED est composée d'une équipe de professionnels de la santé, partenaire de ExcelleMD, dévoués à offrir des services médicaux de haute qualité. VirtuelMED en partenariat avec ExcelleMD dessert plus de 30 000 clients privés au Québec et une vingtaine d'entreprises pour tous leurs besoins de santé. VirtuelMED se distingue grâce à son équipe de professionnels de la santé, accessibles 7 jours par semaine. Les membres de VirtuelMED ont accès en un seul clic à des téléconsultations sécurisées et confidentielles avec un médecin. Seule VirtuelMED offre une solution complète en soins de première ligne en plus de plan de traitement ainsi qu'un accès optionnel à divers spécialistes. Les consultations en personne sont également possibles dans les cliniques ExcelleMD.

À propos de HealthTap

HealthTap fournit un accès universel à des soins de première ligne de qualité. La technologie de HealthTap améliore autant l'expérience du patient que celle du médecin tout en permettant à tous de gagner du temps et de réduire les coûts. Le système d'intelligence artificielle de HealthTap, dont l'apprentissage est supervisé par des médecins, permet de personnaliser les soins aux usagers tout en offrant un accès instantané à des médecins dans 163 spécialités. L'application de HealthTap est offerte mondialement à des employeurs, des compagnies d'assurance, des systèmes de santé et des usagers. Plus de 144 000 médecins et 7,6 millions de membres font confiance à HealthTap afin d'avoir accès à des soins de santé.

