Elixxir de David Chaum lance la première plateforme capable de protéger la confidentialité en masquant les métadonnées

LOS ANGELES, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- Elixxir, dirigée par David Chaum, le « père de la confidentialité en ligne », annonce que la technologie de blockchain sans précédent d'Elixxir, destinée à protéger la confidentialité, serait lancée sur un BetaNet soutenu par plusieurs opérateurs de noeuds sur six continents.

La plateforme Elixxir permettra aux utilisateurs de communiquer sans révéler les métadonnées relatives à leurs activités ? c'est-à-dire qu'Elixxir masquera l'expéditeur des messages, la date et l'heure d'envoi, le lieu de provenance et le destinataire.

Les métadonnées sont récemment devenues un sujet d'actualité, lorsque Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a présenté la « vision de Facebook axée en priorité sur la confidentialité pour les réseaux sociaux », qui se focalise sur le chiffrement de bout en bout facilement accessible sans se préoccuper de la protection des métadonnées. Dans une lettre ouverte adressée à Zuckerberg et publiée par Forbes, Chaum a décrit l'approche de Zuckerberg en matière de confidentialité comme consistant à « tromper les individus principalement jeunes dont [Zuckerberg] explique qu'ils s'écartent des fils d'actualité pour privilégier la messagerie, en les amenant à croire que le chiffrement de bout en bout serait synonyme de confidentialité ».

Bien que le chiffrement de bout en bout masque les contenus des messages, il ne protège pas les données comportementales des activités des individus. Les noeuds Elixxir, qui exploitent un réseau de mélange décentralisé hautement efficient, fournissent une protection complète des métadonnées pour les utilisateurs, ainsi qu'un chiffrement de bout en bout. La technologie de réseau de mélange d'Elixxir, inventée par le PDG David Chaum, délivre une vitesse sans précédent en utilisant le pré-calcul pour créer une infrastructure de réseau de mélange à l'avance. Une fois le pré-calcul achevé, chaque équipe de noeuds se tient prête à traiter rapidement un lot de messages, en supprimant rapidement les liens entre l'expéditeur et le destinataire du message, ainsi que les liens entre les utilisateurs et leur historique de messages sur la blockchain.

Noeuds BetaNet Elixxir

En janvier, Elixxir a lancé son processus de sélection de noeuds BetaNet à travers un sondage communautaire s'intéressant aux préférences en matière de gouvernance de plateforme, de mesures d'incitation et de structure communautaire. Sur la base des résultats du sondage, une application de noeud a été élaborée pour déterminer quels noeuds fonctionneraient sur le BetaNet Elixxir. Depuis la sortie de l'application, Elixxir a reçu plusieurs centaines de demandes en provenance du monde entier. Elixxir entend lancer un BetaNet décentralisé de protection de la confidentialité qui soutient les opérateurs de noeuds sur six continents.

Les membres du public souhaitant encourager la mission d'Elixxir consistant à protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs sont invités à déposer leur candidature pour exécuter un noeud BetaNet avant le vendredi 19 avril sur le site Web d'Elixxir.

Programme de primes

Dans le cadre de ses efforts consistant à rallier la communauté de la confidentialité, Elixxir lance un programme de primes pour élever le profil du processus de sélection de noeuds BetaNet. Les participants qui recommandent des candidats ayant exécuté avec succès un noeud BetaNet seront admissibles à l'obtention de deux noeuds supplémentaires dans le MainNet d'Elixxir.

À propos d'Elixxir :

Dirigée par le cryptographe mondialement célèbre David Chaum , inventeur de la trésorerie numérique et père de l'anonymat en ligne, Elixxir est une plateforme de transactions qui fonctionne sur une blockchain intégrale. Les noeuds Elixxir protègent la confidentialité en combinant chiffrement de bout en bout et réseau mélangé qui masque les métadonnées des utilisateurs. Le mécanisme de consensus révolutionnaire de la plateforme offre une sécurité résistante à l'informatique quantique, qui est capable de supporter la messagerie sécurisée, les paiements et le transfert de données des applications décentralisées (dApp).

Elixxir est capable de supporter des volumes de transaction élevés, grâce à un traitement extrêmement rapide pour soutenir l'adoption mondiale de la blockchain décentralisée par les consommateurs. La première dApp est actuellement élaborée en interne et supporte les paiements et la messagerie basés sur smartphone. Elle représentera la première interface facile à utiliser pour la plateforme Elixxir.

Les bureaux d'Elixxir Corp. et de WBM sont basés à Grand Caïman, dans les îles Caïmans.

À propos de David Chaum :

David Chaum, fondateur et PDG, est l'inventeur de DigiCash, première cryptomonnaie, et il est également célèbre pour ses innovations dans les domaines de la cryptographie, de la confidentialité et du vote. Titulaire d'un PhD en sciences informatiques de l'UC Berkeley, sa thèse contient de nombreux éléments constitutifs de ce qui est devenu plusieurs décennies plus tard le Bitcoin. David est entouré par une équipe technique et académique expérimentée, qui possède une expertise dans les domaines de la cryptographie, des technologies de l'information, de l'économie et de la finance.

