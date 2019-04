Winnipeg sera l'hôte des prochains Jeux canadiens des greffés ? 10-15 août 2020





WINNIPEG, Manitoba, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brenda Brown, présidente de l'Association canadienne des greffés (ACG), est heureuse de vous annoncer que les 10ième Jeux canadiens des greffés auront lieu à Winnipeg, Manitoba du 10 au 15 août 2020.



Selon le directeur provincial du Manitoba, Mark Miles, "C'est un honneur pour nous d'amener les Jeux ACG dans notre ville et province pour la toute première fois. De plus l'événement coïncide avec les festivités du 150ième anniversaire du Manitoba."

Brenda Brown souligne que les Jeux "offrent l'opportunité pour les greffés, donneurs vivants et familles de donneurs de célébrer la vie, collectivement honorer nos donneurs et leurs familles et créer de nouvelles amitiés."

Les Jeux seront tenus par la ville de Winnipeg, Tourisme Winnipeg en partenariat avec l'équipe d'organisation locale de l'Association canadienne des greffés. Les athlètes peuvent s'attendre à un site de compétition sportive de niveau international, au coeur du Canada.

« Être la ville hôte des Jeux canadiens des greffés donne une fois de plus l'opportunité à la ville de Winnipeg de démontrer ce qu'elle a à offrir au reste du Canada », dit Dayna Spiring, Présidente et directrice générale de Economic Development Winnipeg, Inc. « Nous sommes ravis d'accueillir 500 athlètes à Winnipeg. Notre formidable communauté d'amateurs sportifs ainsi que nos attraits touristiques de renommée mondiale feront des Jeux une expérience mémorable pour chacun des participants. »

Pour plus d'information sur l'Association canadienne des greffés ou sur les Jeux canadiens des greffés précédents, rendez-vous sur le site web de l'ACG au www.canadiantransplant.com ou contacter Brenda Brown, Présidente de l'ACG au 604-807-8282 ou bbrown@txworks.ca

