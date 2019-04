Le Docteur Volkan Aray?c? de l'IFSO révèle que 50 % des adultes en France sont en surpoids





En France, 18,2 % des adultes luttent contre l'obésité, et ce taux devrait dépasser les 25 % d'ici 2030. L'obésité est à l'origine de nombreuses maladies, et il est possible de la traiter

ISTANBUL, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le Dr Volkan Aray?c? de l'IFSO affirme que l'obésité est l'un des plus gros problèmes de santé publique du 21e siècle et qu'elle a triplé en Europe depuis 1980. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de personnes souffrant d'obésité en France a dépassé les 12 millions, et 19,1 % des hommes et 17,4 % des femmes sont décrits comme obèses

Le Dr Volkan Aray?c?, spécialiste de la chirurgie bariatrique,pense que les maladies associées à l'obésité, comme le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, la dépression et l'asthme, ont de graves effets sur la durée et la qualité de vie. En déclarant que l'espérance de vie des personnes, dont l'indice de masse corporelle est d'au moins 40, est de 8 à 10 ans inférieure à celle des individus en bonne santé, le Dr Volkan Aray?c?, spécialiste de la chirurgie bariatrique, a indiqué : « L'obésité est aujourd'hui une grave épidémie. Elle peut être traitée, et de ce fait, la qualité et l'espérance de vie de la personne peuvent être améliorées. Il est possible de se débarrasser de l'excès de poids sans douleur grâce à de nouvelles techniques, comme la gastrectomie longitudinale (sleeve) et le pontage gastrique (bypass). »

Selon le Dr Volkan Aray?c? : « La gastrectomie longitudinale aide à réduire le volume de l'estomac de 80 % et ralentit la sécrétion de l'hormone ghréline, qui est à l'origine de l'augmentation de l'appétit. Lorsque l'estomac diminue de volume, le patient se sent rassasié en mangeant moins, ce qui lui permet de se débarrasser de son excès de poids en peu de temps et sans douleur. Cette méthode aide à perdre 60 % de l'excès de poids au cours des 6 premiers mois. Comme la gastrectomie est une chirurgie par voie fermée, le patient peut se lever 4 heures après l'opération. Il est autorisé à rentrer chez lui à la fin du 2e jour. »

À propos de l'IFSO

L'International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO, Fédération internationale pour la chirurgie de l'obésité et des troubles métaboliques) est une fédération constituée d'associations nationales de spécialistes de la chirurgie bariatrique et de professionnels de l'Integrated Health.

Actuellement, l'IFSO compte officiellement 64 sociétés membres. Il y a également des membres individuels provenant de pays qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore constitué d'association nationale. Pour tout complément d'information, veuillez consulter : https://www.ifso.com/

