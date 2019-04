Pregis annonce la restructuration de ses activités en Europe





DEERFIELD, Illinois, le 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- Pregis LLC annonce la restructuration de ses activités commerciales européennes en vue de créer une plateforme pour la croissance future.

Ses activités européennes de FP International, société récemment acquise, seront combinées avec celles de Pregis, Ltd. Cette dernière société, connue auparavant sous le nom de Easypack, propose un portefeuille solide de systèmes d'emballage papier à la demande, tandis que FP International dispose d'une offre complète de systèmes air la demande. Sa marque bien connue de particules de calage, Flo-Pak®, a été utilisée pour lancer l'entreprise il y a plus de 50 ans, et est devenue le nom de marque leader sur le marché. Les organisations regroupées vont désormais opérer sur le marché sous le nom de Pregis.

« En combinant les portefeuilles des systèmes air et papier, nous allons créer une nouvelle entité européenne qui nous permettra de recommander les meilleures solutions de protection d'emballage à la demande à l'intérieur du carton, en vue de répondre à un vaste éventail de besoins des clients », déclare Kevin Baudhin, président-directeur général de Pregis. « Cet investissement permettra d'étendre notre empreinte mondiale, afin de procurer une expérience unifiée pour les clients européens et multinationaux. »

Pour appuyer la restructuration, Pregis a nommé Conré Oostrom directeur général de ses activités commerciales européennes. Oostrom a plus de 20 ans d'expérience en tant que P.D.G./directeur général pour un certain nombre d'entreprises, y compris Scholle IPN, la société mondiale bien connu de Bag-in-Box®.

Les sites de fabrication opéreront en tant que Centres spécialisés Pregis. Ces sites comprennent Stevenage, Royaume-Uni. (papier et équipement), Heerlen, Pays-Bas (film et mousse), et Herbrechtingen, Allemagne (mousse). Les clients de Pregis seront également desservis à partir de deux sites d'entrepôts additionnels en France et en Allemagne.

La société investit également dans le développement de nouveaux produits et d'infrastructure, en vue de soutenir la croissance continue dans les segments clé des utilisateurs finaux, tels que le E-commerce ou l'automobile et autres secteurs industriels. Parmi les exemples récents figurent les nouvelles possibilités de conversion du papier au Royaume-Uni et une nouvelle extrudeuse de particules de calage à base de fécule aux Pays-Bas.

Pregis a acquis Easypack en 2016 et FP International en 2018. La société emploie environ 2100 employés dans le monde entier, dont 225 en Europe.

Au sujet de Pregis

Pregis LLC est un prestataire de solutions orientées client en matière de matériaux de protection d'emballage, de protections de surface et de systèmes d'équipement innovants. En tant que société neutre en ce qui concerne les matériaux, la société travaille avec ses clients en vue de trouver la bonne solution pour résoudre leurs défis commerciaux. Pregis dessert un large éventail de segments de marché de consommation et industriels, y compris l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, les soins de santé, les appareils médicaux, l'agriculture, le E-commerce, le commerce de détail, l'automobile, les transports, l'ameublement, l'électronique, le bâtiment, la construction et le secteur militaire/aérospatial. Pour plus d'informations : www.pregis.com.

