La toute première solution d'assurance sur demande au pays pour la location d'habitation à court terme est maintenant offerte au Québec





Duuo par Co-operators : prochaine étape de l'expansion pancanadienne

TORONTO, le 11 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la nouvelle marque d'assurance numérique Duuo par Co?operators a été lancée dans le marché québécois, ce qui représente la dernière étape de son expansion pancanadienne. Les hôtes du Québec qui louent leur propriété pour une courte durée sur des plateformes populaires comme Airbnb®, HomeAway® et VRBO® ont désormais accès à un produit d'assurance sur demande, facturé à l'utilisation, qui comble une lacune du marché et offre une plus grande souplesse au nombre de plus en plus important de personnes qui louent leur propriété et participent à l'économie de partage.

« Après un lancement réussi dans les autres provinces, nous sommes heureux de proposer le produit Duuo aux Québécois qui louent leur propriété pour une courte durée », annonce Robin Shufelt, directrice générale de Duuo. « Le Québec, un marché qui compte deux des plus importantes villes de location à court terme au pays, ne montre aucun signe de ralentissement. Notre objectif est d'offrir aux hôtes qui accueillent des voyageurs dans leur résidence la paix d'esprit grâce à Duuo. »

Les études indiquent qu'un Canadien sur cinq a loué sa propriété par le passé ou songe à le faire un jour. Néanmoins, plus de 50 % des personnes qui louent leur propriété pour une courte durée ignorent qu'un bon nombre de polices d'assurance habitation ne couvrent pas les pertes ou les dommages qui pourraient survenir. La première et seule solution d'assurance sur demande pour la location d'habitation à court terme au pays répond aux besoins changeants des Canadiens en proposant une protection innovante aux hôtes qui s'adonnent à cette pratique. Le produit Duuo, offert en ligne, couvre la valeur à neuf totale de l'habitation ainsi que certains risques qui pourraient ne pas être pris en charge par leur assurance actuelle, dont le vandalisme, les infestations, la responsabilité liée à l'alcool et les pertes de revenu.

Pour recevoir une soumission, les hôtes peuvent visiter le site www.duuo.ca afin d'y entrer leur adresse, le type de la propriété et le montant d'assurance requis. La plateforme sophistiquée de Duuo fournira en quelques secondes une estimation du coût par nuit. Une fois le compte Duuo créé, le tour est joué et les utilisateurs peuvent activer ou désactiver leur police au besoin.

Le produit Duuo a été conçu par Co-operators pour repérer et combler les lacunes, lorsque les modèles d'assurance traditionnels ne répondent pas adéquatement aux besoins des Canadiens. L'entreprise continuera à mettre au point et à tester des produits novateurs au Québec et dans d'autres marchés importants à l'échelle du pays.

Co-operators :

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 41,7 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights. Pour en savoir plus, visitez le www.cooperators.ca.

SOURCE Co-operators

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :