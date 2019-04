Transdev fait l'acquisition de Voyago et étend son empreinte pour sa future croissance au Canada





MONTRÉAL, 11 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transdev Canada annonce l'acquisition de l'entreprise de transport de voyageurs Voyago. une compagnie familiale importante et reconnue de l'Ontario, au Canada. Avec cette acquisition, Transdev Canada compte désormais 2600 collaborateurs au service de 36 millions de voyages par an à travers le Québec et l'Ontario, et représente un chiffre d'affaires combiné de 141 milions de dollars US, soit 188 millions de dollars CAD.



Transdev est fier d'intégrer les nombreux atouts de Voyago dans les offres et services développés pour ses clients. Poussés par une vision stratégique similaire, Transdev et Voyago ont décidé d'unir leurs forces et la complémentarité de leurs activités dans une perspective de développement commune.

Ce nouvel ensemble nourrit de grandes ambitions de développement au Canada, et continuera d'agir pour le bénéfice de ses clients en tirant le meilleur de toutes les opportunités offertes dans le monde de la mobilité d'aujourd'hui.

Actuellement, les activités de Transdev sont principalement concentrées au Québec (région métropolitaine de Montréal) et en Ontario (région de Toronto). Elles se caractérisent majoritairement de :

L'exploitation de divers modes de transport, urbain, interurbain, adapté, scolaire et nolisé

Des services pour plus d'une vingtaine de collectivités, commissions scolaires et communautés

Sa filiale LimoCar, qui exploite une liaison directe entre Sherbrooke et le centre-ville de Montréal

Concentrée sur l'Ontario, Voyago est une entreprise familiale reconnue, forte de 40 ans d'histoire, qui exerce des activités sur de nombreux segments de la mobilité:

Le transport d'étudiants (33 000 par jour), (Voyago Education)

Le transport de passagers entre différents établissements de santé, soit 80 hôpitaux et plus de 200 établissements de soins (Voyago Santé)

Le transport collectif conventionnel et spécialisé, ainsi qu'un service de Limousines

A l'origine de cette union réside le partage des valeurs fondatrices des deux entreprises : la sécurité des voyageurs et des employés, la qualité de vie au travail, la performance, l'innovation et, bien sûr, la qualité du service rendu à nos clients. Par cette acquisition, les deux entreprises entendent travailler dans une logique partenariale, où chacun apporte ce qu'il a de meilleur à l'autre, dans ses outils, ses pratiques, ses méthodes.

« Je me réjouis de cette transaction qui devient un accélérateur de développement et d'innovation de part et d'autre. La mise en commun des experts de chacune des entreprises, est un gage de prospérité, de pérennité. Les équipes s'intégreront et proposeront leurs talents au service des communautés et seront les acteurs d'une nouvelle page d'histoire pour ces deux entreprises en croissance. » Arthur Nicolet, CEO de Transdev Canada.

Perry Ferguson, Directeur général de Voyago « Nous avons transporté des millions de voyageurs, voilà que nous avons maintenant l'opportunité de rejoindre Transdev et travailler ensemble pour le développement de nos activités.. Nous sommes confiants que cette union est gagnante pour les clients et pour les employés. Nous nous assurons ainsi que l'entreprise créée par mes parents grandisse, prospère et serve encore mieux nos clients. Nous sommes très heureux d'avancer ensemble. »

A propos de Transdev en Amérique du Nord

Basé près de Chicago, Transdev est le plus important opérateur privé de plusieurs modes de transport en commun en Amérique du Nord, notamment des services de transport par autobus, train, tramway, transport adapté et navettes. Transdev s'est engagé à être le partenaire de confiance des villes et des autorités de transport grâce à un haut niveau de qualité de service et aux innovations en matière de mobilité. Sa société mère, Transdev, est un opérateur mondial de premier plan et un intégrateur de solutions de mobilité présent dans 20 pays. Transdev offre aux personnes la possibilité de se déplacer librement, où elles veulent, quand elles veulent.

Sites web : www.transdev.com / www.transdevna.com / www.transdev.ca

A propos de Voyago

L'entreprise Voyago a débuté ses activités à London en Ontario, il y a 40 ans, en fournissant des services de mobilité aux collectivités locales et auprès de l'aéroport régional. Aujourd'hui Voyago opère des services sur l'ensemble de l'Ontario et transport chaque jour 50 000 personnes, en transport scolaire, médical, nolisé ou en transport public. Site web : www.voyago.ca

Contacts presse :

Paris ? Transdev Group: olivier.le-friec@transdev.com

Olivier Le-Friec, Relations extérieures Tel +336 1060 5845

Montreal -- Transdev Canada: camille.boulier@transdev.com

Camille Boulier, Directrice de la Stratégie commerciale et de la Communication T : 514-705-9249

