La ministre Joly fait le point sur l'examen en vue de la modernisation de la Loi sur les langues officielles et souligne le leadership du gouvernement du Canada pour soutenir les langues officielles





La ministre Joly est fière de souligner le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles et d'aller à la rencontre des Canadiennes et des Canadiens dans le cadre d'une tournée pancanadienne sur la modernisation de la Loi.

TORONTO, le 10 avril 2019 /CNW/ - En cette année du 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles (Loi), le gouvernement du Canada réaffirme l'importance du français et de l'anglais qui, avec les langues autochtones, sont un puissant symbole de la diversité et de l'inclusion au sein de notre société. Elles sont au coeur de qui nous sommes en tant que Canadiens. C'est en 1969 que le pays s'est donné une loi qui reconnaissait l'égalité de statut du français et de l'anglais. Elle nous a donné un modèle de vivre ensemble et des outils pour renforcer nos communautés de langue officielle en situation minoritaire.

De passage au Club canadien de Toronto, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a fait le point sur l'examen en vue de la modernisation de la Loi et elle a souligné le leadership du gouvernement pour soutenir les langues officielles et le bilinguisme par l'entremise du Plan d'action pour les langues officielles.

Depuis quelques semaines, des tables rondes et des forums permettent à un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens de participer, en personne ou virtuellement, aux discussions sur les grands enjeux susceptibles d'influencer la portée des langues officielles et d'appuyer la pérennité des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Lors d'une table ronde à Toronto plus tôt en matinée, la ministre a rappelé que le gouvernement a entrepris un important examen de la Loi plus tôt cette année afin de mieux cerner certains enjeux qui ont émergés au cours des années, comme l'augmentation du nombre de francophones qui est moins rapide que celle des Canadiens dont l'anglais est la première langue officielle parlée ; le taux de bilinguisme qui stagne hors Québec; et les bouleversements des modes de communication dus aux nouvelles technologies.

La tournée pancanadienne se poursuit à Sudbury le 12 avril et d'autre forums et tables rondes sont prévus dans plusieurs régions du pays ainsi qu'un grand symposium. Le public est invité à suivre les forums en ligne et à faire part de ses commentaires et suggestions à propos de cet examen. Des renseignements sont disponibles sur le site Web.

La ministre Joly a également souligné la mise en oeuvre le Plan d'action pour les langues officielles, annoncé il y a un an. Ce plan présente des investissements inégalés de 2,7 milliards de dollar sur cinq ans pour appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays. En plus de renouveler et de bonifier des initiatives existantes, comme le financement de base des organismes communautaires, de nouvelles initiatives ont été annoncées dont l'aide aux médias communautaires et le Fonds d'action culturelle communautaires afin de renforcer nos communauté et l'accès aux services.

Citations

« J'ai eu le privilège de visiter plusieurs communautés d'un bout à l'autre du pays et j'ai vu que pour vivre dans sa langue, en situation minoritaire, il faut du courage et de la résilience. J'ai vu aussi à quel point nos langues officielles font partie de ce que nous sommes et qu'elle représente plus qu'un capital économique, elles sont un outils d'inclusion social et culturel important. La Loi sur les langues officielles a un impact important sur les deux millions de Canadiens qui vivent en situation minoritaire, et sa modernisation est nécessaire pour répondre aux besoins et aux aspirations des Canadiens. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

Les faits en bref

La Loi sur les langues officielles, entrée en vigueur en 1969, a confirmé aux Canadiens leur droit de recevoir des services du gouvernement fédéral dans la langue de leur choix. Elle a reconnu le français et l'anglais comme les deux langues officielles du pays. Elle a permis de mieux protéger les droits de ceux qui vivent dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire, ainsi que de promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne.

L'examen entrepris par le gouvernement du Canada a pour objectif de renforcer la Loi sur les langues officielles afin qu'elle s'harmonise aux aspirations de la population canadienne; qu'elle réponde aux nouveaux défis posés par les transformations de la société et l'élargissement des secteurs de l'action gouvernementale; et qu'elle conserve son effet positif à long terme.

Dans le cadre de cet examen, le gouvernement du Canada entreprend des discussions nationales sur les thèmes suivants :

La mobilisation, le développement et l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire;

Les institutions fédérales qui incarnent les langues officielles;

La promotion de la culture et du bilinguisme;

Les langues officielles et la place du Canada dans le monde;

dans le monde; Les langues officielles et le Canada à l'ère numérique.

Cet exercice viendra compléter les consultations et examens déjà menés par d'autres instances dans les domaines de l'administration de la justice, de la langue de communication gouvernementale, de la langue de travail des fonctionnaires fédéraux, de la fonction du Commissariat aux langues officielles, de la promotion des langues officielles ou encore des débats et travaux parlementaires.

Le Plan d'action pour les langues officielles propose des investissements inégalés de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour appuyer les communautés en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Dans la dernière année, le gouvernement du Canada a appuyé 98 projets de langues officielles en Ontario. Ceci représente un investissement de 98,313,722 $ pour des projets qui soutiennent les communautés de langues officielles en situation minoritaire et qui font la promotion du bilinguisme.

Liens connexes

Célébrons et modernisons la Loi sur les langues officielles

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 11:50 et diffusé par :