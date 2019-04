Onix reçoit le prix du partenaire revendeur nord-américain de l'année de Google Cloud





LAKEWOOD, Ohio, 10 avril 2019 /CNW/ - Onix a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu le prix du partenaire revendeur nord-américain Google Cloud de l'année 2018. Le prix a été remis lors de l'événement Google Cloud Next 19 qui a lieu du 9 au 11 avril à San Francisco.

Onix a été récompensée pour ses réalisations dans l'écosystème Google Cloud, aidant des clients communs, comme la Ville de Montréal, à migrer vers le nuage à partir de leurs anciens systèmes désuets en développant une infrastructure sur mesure et des solutions infonuagiques pour les lieux de travail. La Ville souhaitait moderniser son système de courrier électronique pour en faire une solution à haut rendement, rentable et fondée sur le nuage ainsi que des outils de collaboration et de productivité pour plus de 25 000 employés. Les fonctionnaires municipaux voulaient offrir aux employés une plateforme efficace et sécurisée qui favoriserait également la mobilité et le partage de l'information.

Onix et Google ont travaillé de concert afin de proposer des idées créatives expliquant pourquoi G Suite était la meilleure solution pour la Ville. Afin que la solution puisse être déployée pour de nombreux types d'utilisateurs, Onix a collaboré avec la Ville de Montréal dans le but de créer une proposition convaincante comprenant de multiples unités de stockage, notamment des unités personnalisées créées exclusivement pour la Ville.

En prenant cette mesure, la Ville de Montréal a doté sa main-d'oeuvre d'outils de productivité plus performants, plus novateurs et plus agiles qui lui permettent d'économiser de l'argent, de stimuler la collaboration et l'efficacité des travailleurs ainsi que d'améliorer l'expérience des résidents lorsqu'ils interagissent avec la Ville et cherchent de l'information.

« L'infonuagique vise à changer la façon dont les organisations de toute taille et de tout secteur travaillent dans le marché concurrentiel d'aujourd'hui », déclare Tim Needles, président et chef de la direction d'Onix. « Les solutions de Google Cloud et le partenariat de longue date que nous partageons nous permettent d'aider nos clients à travailler mieux, plus rapidement et plus intelligemment dans un environnement sécurisé ».

« Nous sommes ravis de reconnaître Onix comme partenaire revendeur nord-américain de l'année de Google Cloud », a déclaré Carolee Gearhart, vice-présidente des ventes mondiales chez Google Cloud. « Onix a prouvé son expertise dans Google Cloud et a démontré son engagement envers le succès de ses clients au cours de la dernière année. Nous sommes ravis de continuer à bâtir sur notre partenariat avec Onix, car de plus en plus de clients se tournent vers notre écosystème pour les aider à réussir dans le nuage ».

À propos d'Onix

En tant qu'important fournisseur de solutions infonuagiques, Onix a élevé les entreprises à un niveau supérieur en matière d'infrastructure, de collaboration, d'appareils, de recherche d'entreprise et de technologie géospatiale. L'entreprise y parvient grâce aux solutions de chefs de file de l'industrie tels que Google Cloud et Amazon Web Services (AWS), entre autres. Onix tire parti de son expertise en constante évolution pour trouver des solutions aux défis technologiques de sa clientèle, laquelle provient de nombreux secteurs d'activité.

Onix renforce sa planification stratégique et son mécanisme de déploiement en offrant un service continu, une formation et un soutien incomparables. L'entreprise offre également sa propre suite de produits autonomes pour résoudre des défis commerciaux spécifiques, notamment l'accessibilité numérique des sites Web et des documents en ligne grâce à sa marque Equidox et la facturation et la gestion de budget en nuage grâce à OnSpend.

Établie à Lakewood, près de Cleveland, en Ohio, Onix compte aussi des bureaux canadiens, à Toronto et Ottawa. L'entreprise maintient également une forte présence dans plusieurs grandes villes, notamment Atlanta, Austin, Texas, la région de la baie de San Francisco, Boston, Chicago et New York. Apprenez-en plus sur le site www.onixnet.com .

