L'ultime Tournoi jeunes démocrates - Plus de 170 jeunes, passionnés d'histoire et de politique, participeront au jeu-questionnaire





QUÉBEC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Quelque 170 jeunes de 4e et 5e secondaire ainsi que du collégial participeront, les 12, 13 et 14 avril, au 27e et ultime Tournoi jeunes démocrates, sur le thème « la politique et les peuples autochtones du Québec et du Canada ». Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, est heureux d'accueillir ces jeunes qui viendront mesurer leurs connaissances.

« Au cours de ces 27 dernières années, les jeunes participantes et participants du Tournoi jeunes démocrates ont su nous impressionner par leur curiosité et leur vivacité d'esprit. Pour cette dernière édition, qui sera certainement mémorable, je leur souhaite un bon succès, mais surtout beaucoup de plaisir », a souligné M. Paradis.

Afin de nous rappeler les débuts du Tournoi, une catégorie de questions rappelant l'actualité de 1992 sera proposée. En tout, 17 équipes du collégial et 22 équipes de 4e et 5e secondaire tenteront de mettre la main sur l'une des médailles décernées aux vainqueurs de leur catégorie et rattachées à des bourses totalisant 6 400 $.

L'invitation est lancée pour la grande finale!

Les citoyens et les représentants des médias sont invités aux finales du Tournoi jeunes démocrates le 14 avril, dès 15 h 30, à la salle du Conseil législatif de l'hôtel du Parlement. Les finales seront rediffusées le 15 avril et le 21 avril à 20 h, sur le Canal de l'Assemblée nationale et sur le site Internet www.paricilademocratie.com/

Le Tournoi jeunes démocrates reçoit l'appui de précieux partenaires tels que la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, la Commission de la capitale nationale du Québec, le Secrétariat à la jeunesse, Québecor et VIA Rail Canada. Notons que le jeu-questionnaire laissera la place, au cours des prochaines années, à de nouvelles activités éducatives.

Source et renseignements :

Maryse Savard

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-1992, poste 71114

maryse.savard@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :