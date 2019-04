Neptune accueille le Dr Graham Wood au poste de chef de la direction scientifique





Le nouveau poste s'inscrit dans la stratégie de différentiation basée sur la science et la valeur ajoutée

LAVAL, QC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) est fière d'annoncer aujourd'hui la nomination du docteur Graham Wood à titre chef de la direction scientifique. Le Dr Wood joindra l'équipe de direction de la Société à compter du 1er mai 2019.

La création de ce nouveau poste marque une nouvelle étape dans l'exécution de la stratégie de Neptune d'être un chef de file mondial en matière de produits uniques, à valeur ajoutée et basés sur la science pour les marchés du cannabis légal et de la nutrition.

Graham Wood, détenteur d'un doctorat en neurologie et en neurochirurgie de l'Université McGill, est un éminent chercheur, un gestionnaire chevronné et un expert reconnu dans la pharmacologie clinique du cannabis. Son expérience englobe les formes combustibles du cannabis, le vapotage, les huiles sublinguales et orales et les formulations en capsules. Il a mené plus de 400 études cliniques pharmacologiques avec des sociétés comme Phoenix International, MDS Pharma, Allied Research et Cetero, et a été PDG de Manna Research (une organisation de recherche contractuelle faisant des essais cliniques en phase avancée). Plus récemment, il a été dirigeant principal de la recherche et du développement chez Altasciences, où il pilotait la recherche sur le cannabis.

« Nous sommes ravis d'accueillir une personne de la stature de Graham pour diriger nos travaux scientifiques. Le cannabis et la nutrition sont des industries de produits de consommation d'envergure mondiale pour lesquelles le succès repose sur des produits différenciés à valeur ajoutée et basés sur la science. L'expertise avérée de Graham sera donc inestimable pour soutenir l'importante capacité de Neptune dans ces domaines », se félicite Jim Hamilton, président et chef de la direction de Neptune.

« La science est la clé du développement de produits de cannabis spécialisés efficaces destinés à la consommation médicale, récréative ou de bien-être. Je suis heureux de me joindre à Neptune, qui, grâce à son expérience de longue date dans le domaine des produits de consommation liés à la santé et au bien-être, est dans une position idéale pour réussir sur le marché mondial dans une conjoncture où les secteurs du cannabis et ceux de la santé et de la nutrition sont de plus en plus intimement liés », explique M. Wood.

Dans son nouveau rôle, Graham Wood dirigera la stratégie de recherche et de développement de Neptune ainsi que les efforts de développement de produits et les programmes d'essais cliniques de la Société. Il sera également responsable de la stratégie réglementaire mondiale, des technologies d'administration des produits de santé et du portfolio de propriété intellectuelle de Neptune.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. Détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec, Neptune met à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, Neptune se consacre à l'élaboration de produits novateurs destinés aux marchés canadien et mondial du cannabis. Ses activités comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, les lecteurs doivent considérer que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend entre autres tout renseignement ou énoncé concernant notre capacité à développer, à produire, à fournir, à promouvoir ou à générer quelque revenu découlant de la vente de produits à base de cannabis dans le marché légal du cannabis.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 07:30 et diffusé par :