Du nouveau pour la Semaine de la municipalité!

QUÉBEC, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Changement de dates, orientations renouvelées, nouvelle vitrine : la Semaine de la municipalité fera peau neuve en 2019!

Cette activité, qui se tiendra dorénavant lors de la deuxième semaine de septembre, a fait l'objet d'une réflexion de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) afin qu'elle soit mieux adaptée au nouveau rôle joué par les municipalités depuis l'adoption de leur statut de gouvernements de proximité.

Ainsi, la Semaine de la municipalité visera dorénavant à promouvoir la démocratie et l'organisation municipales, ainsi qu'à sensibiliser la population québécoise à l'importance de l'engagement citoyen dans le développement et la vitalité de chaque municipalité.

Vitrine Bons coups munICIpaux

Par ailleurs, les municipalités et les autres organismes municipaux sont invités cette année à participer à la vitrine Bons coups munICIpaux. Il s'agit d'une plateforme destinée à mettre en valeur les acteurs municipaux qui usent d'ingéniosité et de créativité dans le développement de projets permettant d'améliorer la qualité de vie des citoyens et les services qui leur sont offerts.

Pour prendre part à cette vitrine, les municipalités et les autres organismes municipaux sont priés de soumettre au MAMH des projets réalisés en lien avec les thématiques suivantes :

La démocratie municipale;

L'urbanisme et l'aménagement du territoire;

L'habitation;

L'occupation et la vitalité des territoires;

Les infrastructures municipales;

La transparence de l'information transmise aux citoyens.

Ainsi, chaque projet soumis sera analysé pour établir son admissibilité dans l'une ou l'autre de ces catégories. Par la suite, une proposition par catégorie sera sélectionnée par tirage au sort et fera l'objet d'une capsule vidéo diffusée sur les médias sociaux du Ministère tout au long de la Semaine. Également, chacune des propositions participantes au tirage sera mise en valeur dans une fiche descriptive sur le site Web du MAMH.

Les municipalités et les autres organismes municipaux peuvent donc remplir dès aujourd'hui, et ce, jusqu'au 2 juin, le formulaire de participation disponible au www.mamh.gouv.qc.ca/semaine-de-la-municipalite.

Faits saillants :

La Semaine de la municipalité, dont la première édition a eu lieu en 1988, se déroulera du 8 au 14 septembre 2019.

Pendant cet événement, toutes les municipalités et les autres organismes municipaux du Québec seront aussi conviés à organiser des activités au bénéfice de leurs citoyens et à les partager sur Facebook et Twitter en utilisant le mot-clic #SemaineMunicipalité2019.

Pour en savoir plus au sujet de la Semaine de la municipalité ou pour obtenir des outils de communication : www.mamh.gouv.qc.ca/semaine-de-la-municipalite.

