Avis aux médias - 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie : accréditation des médias pour les cérémonies du 5 et du 7 juin en France





OTTAWA, le 9 avril 2019 /CNW/ - Une délégation officielle du gouvernement du Canada sera en Normandie, en France, du 3 au 9 juin 2019, afin de prendre part à divers événements pour souligner le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. Cette délégation comprendra des vétérans, des représentants d'organisations autochtones et de vétérans, des parlementaires ainsi que des jeunes. Un contingent des Forces armées canadiennes comprenant des unités et des branches ayant participé au jour J et à la bataille de Normandie prendront également part aux cérémonies et aux événements.

Anciens Combattants Canada sera l'hôte de deux cérémonies ouvertes aux médias le 5 et le 7 juin 2019. Les membres des médias accrédités auront accès à un espace désigné pour la cérémonie et auront potentiellement l'occasion de prendre des photos et de réaliser des entrevues avec des membres de la délégation.

5 juin, 16 h (HEC) *Cette heure pourrait changer

Cérémonie commémorative au cimetière de guerre canadien de Bény-sur-Mer

7 juin, 10 h (HEC) *Cette heure pourrait changer

Cérémonie commémorative au cimetière de guerre canadien de Bretteville-sur-Laize

Les membres des médias souhaitant couvrir ces événements doivent s'inscrire en ligne. Veuillez noter qu'il s'agit d'une procédure séparée de l'inscription pour la cérémonie phare du Canada qui se tiendra le 6 juin. Si vous souhaitez vous inscrire pour la cérémonie phare du Canada, veuillez communiquer avec vac.ddaymedia-mediajourj.acc@canada.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des commémorations du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie au Canada et en France, veuillez consulter cette page.

