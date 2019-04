Le Conseil québécois du loisir signataire de la Déclaration de Montréal sur l'évaluation et la mesure d'impact social





MONTRÉAL, 09 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum international Évaluation et mesure d'impact sociale qui a regroupée aujourd'hui plus de 160 personnes a adopté la Déclaration de Montréal sur l'évaluation et mesure d'impact social. Le Conseil québécois du loisir a accepté l'invitation des organisateurs à participer à la rédaction et à signer la Déclaration lors de son adoption. « Les démarches d'évaluation sont de plus en plus présents dans nos milieux et nous souhaitons contribuer à accroitre la compréhension de ses enjeux, aux bénéfices de nos membres et des bailleurs de fonds qui les demandent » déclare Sonia Vaillancourt, directrice générale du Conseil québécois du loisir.



Plus de 160 personnes étaient présentes tout au long de la journée pour discuter des enjeux de l'évaluation et de la mesure d'impact en économie sociale. Ce Forum est organisé au terme de trois ans de travaux du TIESS (www.tiess.ca) sur cette question. Plusieurs invités ayant participé à des démarches analogues ailleurs au Canada ou en Europe étaient présents pour partager leurs conclusions.

La journée s'est terminée par la lecture de la Déclaration, signée conjointement par plusieurs regroupements en économie sociale ainsi que le réseau de la finance solidaire et responsable (CAP finance) et des fondations philanthropiques.

Le Conseil québécois du loisir s'est joint lors de la rédaction de la Déclaration pour soutenir une approche d'évaluation participative, adaptée au contexte des milieux et axée sur l'apprentissage. Plusieurs regroupements en économie sociale, le réseau de la finance solidaire et responsable (CAP finance), des fondations philanthropiques ainsi que des organisations oeuvrant au Canada anglais ont appuyé la Déclaration reconnaissant l'importance de travailler ensemble à définir des critères d'évaluation correspondant à leur action, leurs missions et leurs objectifs.

Le Forum a été organisé par l'organisme de liaison et transfert Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) en collaboration avec le Chantier de l'économie sociale, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), le Comité sectoriel de main d'oeuvre en économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC), le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), le Philab et plusieurs regroupements sectoriels en économie sociale.

En savoir plus sur la Déclaration de Montréal.

À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir regroupe et représente les organismes nationaux du loisir et leurs réseaux en plus de soutenir leur développement. Il favorise la concertation, le réseautage et les partenariats associatifs, publics et privés, québécois, canadiens et internationaux. Il contribue par le loisir au développement social, culturel et économique du Québec. Il défend le droit au temps libre et aux loisirs pour tous et en favorise l'accessibilité.

