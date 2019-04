Artprice: Le Marché de l'Art confirme que Robert Combas est l'un des grands monstres vivants de la peinture française





PARIS, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- Au cours des deux dernières années, la valeur des toiles de Robert Combas (1957) a augmenté de +40 %. Le prix de ses grandes acryliques, notamment celles exécutées à la fin des années 1980, dépasse aujourd'hui très régulièrement les 100 000 $ aux enchères.

Thierry Ehrmann : « Grâce à un marché extrêmement dynamique, Robert Combas est l'artiste français vivant le plus performant du second marché après Pierre Soulages. Si le prix de ses toiles reste bien inférieur à celles du grand maître français de l'abstraction, les derniers résultats de Robert Combas en ventes publiques révèlent une évolution rapide de sa cote, avec des répercussions jusqu'en Asie ».

En juin 2017, la maison de ventes chinoise Ravenel a établi un nouveau record mondial à Taïwan pour Le Roi Soleil (1987), adjugé 214 500 $ (frais inclus). Un an plus tard, le 4 avril 2018, La Prise de la Bastille (c.1989) et La bagarre de Zozo (1986) ont été achetées 220 000 $ chacune à Paris.

Mis en lumière par ces nouveaux records successifs, l'enfant terrible de la Figuration libre prouve qu'il est toujours le meilleur représentant de la peinture française sur le Marché de l'Art Contemporain.

thierry Ehrmann l'affirme : « Robert est de la race des géants. Il compte déjà plus de 5 000 résultats en ventes publiques ».

Artprice Indicator : évolution du prix de la toile Le Roi Soleil (1987)

© Artprice.com

L'année 2018 a été extrêmement faste pour Robert Combas : 184 oeuvres ont été vendues aux enchères pour un total de 4,75 m$. Plus de quarante ans de création artistique s'échange sur le second marché : depuis ses premières toiles, datées de 1979 (l'année où il sort des Beaux-Art de Saint-Etienne) jusqu'à ses travaux les plus récents.

Ce sont néanmoins les peintures réalisées entre 1985 et 1995 pour lesquelles la demande est la plus forte. Encouragés par la hausse de prix, les collectionneurs sont de plus en plus nombreux à mettre en vente des oeuvres qu'ils ont parfois gardées plus de vingt ans. Cette situation crée un cercle vertueux pour le marché de Robert Combas, qui connaît une nouvelle visibilité avec la mise en circulation de pièces majeures.

Les résultats parlent d'eux-mêmes : huit de ses dix meilleures ventes aux enchères ont été enregistrées depuis 2017.

Top 10 meilleures ventes aux enchères de Robert Combas

© Artprice.com

Rang ? Oeuvre ? Prix ? Vente

La bagarre de Zozo (1986) ? 220 350 $ - 04/04/2018, Artcurial, Paris La prise de la Bastille (c. 1989) ? 219 6200 $ - 04/04/2018, Desbenoit, Paris Le Roi Soleil (1987) ? 212 500 $ - 03/06/2017, Ravenel, Taïwan Il suffit de passer le pont (1992) ? 212 400 $ - 19/03/2019, Sotheby's Paris Louis XIV (1985) ? 207 700 $ - 28/03/2013, Cornette de Saint Cyr , Paris Le chien à cinq pattes (1987) ? 190 500 $ - 05/06/2018, Artcurial, Paris La charrette des Condamnés (c. 1979) ? 190 000 $ - 04/06/2018, Desbenoit, Paris La gitane amoureuse (1988) ? 184 500 $ - 03/12/2018, Artcurial, Paris Les 4 peluches de l'Ave Maria (1987) ? 176 500 $ - 04/04/2012, Artcurial, Paris Nolon (1987) ? 169 500 $ - 06/12/2017 ? Sotheby's, Paris

Le coeur de son marché reste français, avec 87 % des lots vendus, mais son succès s'étend désormais bien au-delà de l'Hexagone et de la Belgique, ayant déjà gagné l'Angleterre et même l'Asie. Seul le marché américain résiste à sa pratique prolifique de la peinture, qui n'est pas sans rappeler celle de Keith Haring.

Le prix des toiles de Robert Combas varie à présent entre 15 000 $ et 200 000 $, en fonction de la taille de l'oeuvre, de son sujet, de sa provenance, etc. De nombreux travaux sur papier restent cependant accessibles pour moins de 10 000 $, tandis que ses estampes et ses multiples en trois dimensions s'échangent généralement entre 1 000 $ et 5 000 $.

En automne 2018, la galerie Laurent Strouk a présenté à Paris ses travaux les plus récents, réalisés pendant l'été précédent à Sète, ville qui l'a vu grandir. L'exposition intitulée Le Théâtre de la Mer a permis de découvrir ses dernières peintures, mais également ses dernières sculptures, ainsi que quelques pièces de mobilier (chaises, lampes, tapis). Robert Combas n'a en effet jamais cherché à limiter sa pratique, mais a toujours laissé courir son inspiration sur les objets les plus divers : T-shirts, pantalons, guitares, etc.

Comme le montrent ses derniers résultats de ventes aux enchères, Robert Combas bénéficie d'une nouvelle visibilité internationale. L'essentiel de sa production reste encore abordable, mais cela pourrait changer. Le prix de ses oeuvres connaît une forte progression sur le long terme, +500 % depuis 2000, qui s'est accélérée au cours des 24 derniers mois.

