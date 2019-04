Zoomlion lance la première pompe hybride pour bétonnière portée au monde sur le salon bauma 2019





MUNICH, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) expose 43 produits provenant de six catégories principales à l'occasion du salon bauma 2019 qui se déroule à Munich, en Allemagne. Placés sous le thème « Une présence locale, une vie meilleure », près de 70 % des produits présentés sont fabriqués en Europe à l'aide d'une technologie et de conceptions localisées.

Les bétonnières de Zoomlion attirent toute l'attention sur elles, en particulier le modèle MK28E de Zoomlion CIFA, la première pompe hybride pour bétonnière portée au monde, ainsi que les débuts de la technologie de connexion « duo-mix » développée par Zoomlion M-Tec pour l'impression 3D du béton.

À titre de leader de l'industrie des engins de construction, Zoomlion a toujours fait de la durabilité une priorité à l'heure de mettre au point des technologies innovantes et de concevoir de nouveaux produits. Le MK28E et la technologie de connexion duo-mix sont des exemples de la stratégie localisée de Zoomlion en Europe. Zoomlion s'attache à créer une plus grande valeur pour ses clients en leur proposant des produits de pointe qui sont le fruit d'un développement approfondi mené conjointement avec ses marques filiales.

Des machines pour le béton durables

Le produit de Zoomlion le plus attendu sur le salon bauma 2019 est le MK28E, la première pompe hybride pour bétonnière portée au monde, développée par Zoomlion CIFA, le seul fabricant en mesure de fournir des produits durables et hybrides pour le transport et le pompage du béton.

Le MK28E, la pompe hybride pour bétonnière portée, qui fait partie de la gamme hybride diesel-électrique Energya, associe en toute fluidité les technologies hybride et de fibre de carbone pour offrir une performance optimale qui ne demande qu'une faible consommation de carburant et fait peu de bruit, tout en garantissant la durabilité et la fonctionnalité.

Le réservoir de mélange du modèle est à même de fonctionner quand le moteur diesel est éteint et peut fonctionner avec le moteur électrique alimenté par une batterie lithium-ion pendant le processus de chargement du béton dans une station de mélange, de déchargement sur un chantier de construction et de pompage du béton.

Le matériau en fibre de carbone utilisé pour fabriquer le MK28E réduit considérablement le poids de l'équipement afin de diminuer la consommation d'énergie pendant le transport. Respectueux de l'environnement, le MK28E est désormais commercialisé dans de nombreux pays, dont la Norvège et la Finlande.

Zoomlion M-Tec est une marque pionnière dans le secteur des équipements pour mortier mélangé à sec, qui a créé le premier malaxeur au monde et le premier silo mobile pour mortier mélangé à sec, entre autres produits originaux. C'est aussi un leader de l'impression 3D du béton, qui est reconnue pour sa grande résistance à la compression et ses excellents résultats dans la construction.

Le système de connexion « duo-mix » est la dernière réalisation technologique de Zoomlion M-Tec. Il a été développé pour l'impression 3D du béton avec des interfaces analogiques et numériques. Il maintient la qualité et la consistance du mortier tout en permettant un contrôle précis de la vitesse de construction.

Cette technologie est utilisée dans des projets d'impression 3D de béton dans plus de 10 pays.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme, qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. L'entreprise commercialise désormais près de 800 produits de pointe provenant de 49 gammes de produits, qui couvrent neuf catégories principales. Zoomlion est la première entreprise chinoise d'engins de construction à être cotée à la Bourse de Shenzhen et à celle de Hong Kong

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://en.zoomlion.com/.

