L'AACSB présente 21 nouvelles approches de collaborations d'écoles de commerce et leur impact

TAMPA, Floride, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- Les besoins complexes des entreprises, des gouvernements et de la société doivent être traités au moyen de partenariats multidisciplinaires, dynamiques et percutants. Aujourd'hui, AACSB International (AACSB), le plus grand réseau mondial d'éducation en affaires, reconnaît 21 collaborations d'écoles dans les points forts de son concours Innovations That Inspire (innovations qui inspirent) de 2019.

Initiative annuelle, le défi reconnaît les institutions du monde entier qui font office de champions du changement dans le paysage de l'éducation en affaires. Cette année, l'accent est mis sur la cocréation de connaissances - l'une des cinq opportunités identifiées dans la Collective Vision for Business Education (vision collective pour l'éducation en affaires) de l'AACSB. Ayant la recherche et le leadership éclairé comme fondation, les institutions sélectionnées s'engagent dans un large éventail de partenariats collaboratifs pour soutenir un nouveau programme, créer de nouveaux produits ou services et avoir une incidence sur les politiques de l'industrie et du gouvernement.

Parmi les innovations soulignées figure l'indice de confiance dans le recrutement de l'Alba Graduate Business School de l'American College of Greece, qui mesure les changements anticipés en matière d'attrait et de recrutement de personnel et constitue un groupe de réflexion pour les responsables des ressources humaines en Grèce. Au Royaume-Uni, Hult International Business School a transformé sa culture de recherche de manière à stimuler la création, la diffusion, l'utilisation et les avantages de recherches pertinentes et appliquées dans l'ensemble de la faculté de Hult. De même, en Pologne, la stratégie d'activation professionnelle des personnes âgées sans emploi de la Nicolaus Copernicus University de Toru? vise à inciter les services publics de l'emploi, les entreprises et les chercheurs à former des alliances locales et à mettre au point de nouvelles mesures efficaces permettant d'insérer, sur le marché du travail, la population polonaise au chômage de plus de 50 ans.

« Les écoles de commerce engagées dans toutes les disciplines et avec l'industrie, à l'intérieur et à l'extérieur des limites traditionnelles des entreprises et de la gestion, illustrent la vision de l'AACSB pour l'avenir de l'éducation en affaires », a déclaré Thomas R. Robinson, président-directeur général de l'AACSB. « Nous sommes honorés de reconnaître ces 21 écoles de commerce qui donnent l'exemple, mettent en avant leurs propres domaines d'expertise et adoptent des approches collaboratives, tout en abordant des questions cruciales pour conduire le changement social. »

Le concours Innovations That Inspire, qui en est à sa quatrième édition, a mis en lumière plus de 100 initiatives d'écoles de commerce qui illustrent des approches prospectives en matière d'éducation, de recherche, d'engagement ou de sensibilisation de la communauté et de leadership. À ce jour, les membres de la Business Education Alliance (alliance de l'éducation en affaires) de l'AACSB ont partagé plus de 800 innovations, créant ainsi un référentiel robuste dans le système DataDirect de l'AACSB pour informer et inspirer les autres membres et le secteur.

Pour un aperçu de toutes les innovations présentées, visitez aacsb.edu/innovations-that-inspire.

À propos d'AACSB International

En tant que plus grande alliance mondiale d'éducation en affaires, AACSB International (AACSB) met en contact des éducateurs, des étudiants et des entreprises pour atteindre un objectif commun : créer la prochaine génération de grands leaders. Synonyme des plus hauts standards d'excellence depuis 1916, l'AACSB fournit des services d'assurance qualité, d'informations d'éducation en affaires et de développement professionnel à près de 1700 organisations membres et à plus de 800 écoles de commerce accréditées dans le monde entier. La mission de l'AACSB consiste à favoriser l'engagement, à accélérer l'innovation et à amplifier l'impact sur l'éducation en affaires. L'organisation mondiale a des bureaux à Tampa, en Floride, aux États-Unis, à Amsterdam, aux Pays-Bas et à Singapour. Pour plus d'informations, visiter : aacsb.edu.

