Des sociétés actives sur 5 continents et dans 30 pays signent des accords de distribution des véhicules NeuWai





SÉOUL, Corée du Sud, 9 avril 2019 /CNW/ - Songuo Motors a confirmé la signature aujourd'hui de contrats de distribution des véhicules NeuWai avec des sociétés implantées sur 5 continents et dont les activités couvrent 30 pays. Les premiers véhicules NeuWai seront disponibles à la vente d'ici 12 mois. La gamme de véhicules NeuWai dont la production est prévue pour 2020 comprend des voitures ultra-compactes 2 et 4 places, un VUS, un véhicule modulaire, une camionnette de 1 tonne, des motocycles et des scouteurs.

Cette annonce arrive un jour à peine après la présentation mondiale de la marque NeuWai au salon de l'automobile 2019 de Séoul et de sa gamme de véhicules chics, électriques et agréables à conduire.

« Nous sommes flattés qu'un si grand nombre de chefs de file de l'innovation se soient déjà engagés à distribuer les véhicules NeuWai », déclare Tim Shin, chef de la direction de Songuo Motors. « Cela prouve que le monde est prêt à accepter des véhicules différents aux formes singulières, à la mécanique et au modèle de fabrication perfectionnés. »

Les contrats signés aujourd'hui concernent la distribution des véhicules NeuWai et un engagement de ventes de plus de 400 milliards USD. Les contrats portent sur les régions suivantes :

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique

Amérique du Sud : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Pérou, Uruguay

Europe : Italie, Bulgarie, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, Serbie, Monténégro, Kosovo, Suisse, Allemagne

Moyen-Orient : Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Égypte, Syrie, Irak, Liban

Afrique : Afrique du Sud, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, Maroc, Nigéria, Sénégal

Communauté des États indépendants : Ouzbékistan, Kazakhstan

Asie : Cambodge, Inde, Pakistan

Le modèle de fabrication NeuWai

NeuWai s'est donné pour mission de construire des voitures, des VUS, des camionnettes, des motocycles et des scouteurs électriques agréables à conduire qui rendent les gens heureux, et de dépasser leurs attentes à un prix moindre. La société NeuWai a donc mis au point une stratégie de fabrication unique permettant aux sociétés à travers le monde de construire des usines de montage à un coût abordable. Au lieu d'un investissement de centaines de millions de dollars (prix habituel des usines de montage traditionnelles), l'équipement de chaque usine d'assemblage de sous-ensembles NeuWai devrait coûter entre 3 et 10 millions USD, en fonction de la capacité annuelle souhaitée, pour un coût total estimé de 15 à 30 millions USD.

La fabrication de base des composants de véhicules NeuWai se déroulera dans l'usine de 430 000 mètres carrés située dans la ville de Dezhou (province de Shandong en Chine) et dont la première des trois phases de construction est presque terminée. Les véhicules seront envoyés à des usines de montage du monde entier pour l'assemblage final et la distribution.

L'innovation des véhicules NeuWai devient mondiale

NeuWai a choisi une approche innovante pour la conception et la construction de ses véhicules. Les structures tridimensionnelles offrent un avantage par rapport aux ossatures lourdes ou aux constructions monocorps. Les véhicules NeuWai comportent également des panneaux de carrosserie en composite exclusif, moulés en couleur avec une finition extérieure brillante. La couleur reste homogène; ce qui résout le problème centenaire de la peinture des pièces de carrosserie en usine de montage. Grâce aux matériaux recyclables, finis également les bosses de portière et les dégâts causés par les accrochages légers.

Les véhicules NeuWai de classe A et plus seront alimentés par moteurs électriques à courant alternatif. Outre des moteurs à essence Euro 6, NeuWai en proposera à combustion essence Euro 4 et à injection liquide de propane sur les marchés où ces groupes propulseurs présentent un avantage décisif.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/846644/Songuo_Motors.jpg

